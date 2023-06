Hrvatski fudbaler Marko Livaja je za Splićane najvažnija fudbalska ličnost na svijetu, dok ga (baš zato) pola Hrvatske ne podnosi.

Ako ne lažu zvanični podaci, Split ima 161.312 stanovnika i - ako izuzmemo bebe i one koji se plaše igle - svako od njih bi sjutra istetovirao Marka Livaju preko čitavih leđa. Zvuči kao preterivanje, ali da se sjutra prošetate Rivom i anketirate stanovnike Splita, teško da bi neko rekao "ne". To dovoljno govori koliko je Livaja postao ličnost broj jedan u Splitu, kao otelotvorenje fudbalske romantike, na granici sa holivudskom patetikom, dok je ostatku Hrvatske, posebno onom dijelu koji ne navija za Hajduk, teško i da pojmi "šta ima to toliko posebno kod njega". Kad smo već kod Holivuda, otprilike isto pitanje postavljali su i muškarci kada su vidjeli da je Monika Beluči odlepila za "onim" Vensanom Kaselom...