Za potpuni raspad Juventusa ove sezone Maks Alegri okrivljuje druge.

Juventusu je neposredno pred meč sa Empolijem saopšteno da im se oduzima deset bodova u Seriji A, a nakon provokacija na tom meču i poraza sada je jasno da "stara dama" neće igrati Evropu naredne godine,

Nakon poraza od 4:1 od Empolija Masimilijano Alegri trener Juventusa digao je glas i istakao da je potez sa oduzimanjem bodova njegovoj ekipi kukavički!

"To bi bilo kukavički. Igrači su dali sve od sebe ove sezone. Normalno, bila je čudna situacija da je kazna stigla deset minuta pre utakmice. Trenutno sve što možemo da učinimo je da zaćutimo i prihvatimo poraz. Pre utakmice smo osvojili 69 bodova i bili drugi na tabeli, neka to bude jasno", rekao je Alegri.

Trener Juventusa i pored očajne igre i teškog poraza od Empolija nije mnogo toga zamerio svojim igračima. Jednostavno ovo je jako težak period za njih.

"Ne mogu da zamerim igračima jer nije laka situacija. Ni idućih nekoliko dana neće biti lako jer smo ispali iz Lige Evrope, a onda smo dobili vest o oduzimanju bodova deset minuta pred utakmicu, a tri meseca nam se oduzimaju i vraćaju bodovi. Nije opravdanje, ali ovo je bez sumnje nenormalna sezona za nas i uprkos tome ekipa je osvojila 69 bodova", dodao je iskusni stručnjak.

Ipak, koiko god da je pričao da je pomiren sa odlukama koje su donesene, njegov ton je bio drugačiji. U finišu sezone u kome je ostao bez Lige šampiona Alegri je bio jako ljut.

"Želim da istaknem jednu stvar. Juventus je drugi na tabeli, to smo zaslužili na terenu. Prihvatamo sve, ali se stvarno nadam da će ovo jednom zauvek da se reši. Neka samo odluče gde žele Juventus, recite nam i rešite problem. To je nedostatak poštovanja prema ljudima koji rade, igračima i trenerima. Ne govorim im šta da odluče, samo tražim da odluče jednom i zauvek. To je neverovatno. Jednostavno neverovatno. Što je previše, previše je. Sada možemo samo da se nadamo da ćemo sledeću sezonu da započnemo znajući kakva je situacija. Voleo bih da su nam pre dva meseca rekli koja je kazna i da su nam rekli hoćemo li da budemo izbodeni ili otrovani jer bismo tada barem nešto znali", završio je ljutiti Alegri.