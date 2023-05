TSC napravio značajnu pobedu u borbi za drugo mesto i za plasman u kvalifikacije za Ligu šampiona!

Izvor: MN Press

TSC je pobedio Radnički 1923 u Kragujevcu 4:1 (2:1) i napravio veliki korak ka plasmanu u kvalifikacije za Ligu šampiona. Golove za drugoplasirani tim na tabeli postigli su Ifet Đakovac iz penala u 20. minutu, nakon kojeg je i promašio jedan, a potom je strelac bio i Josip Čalušić udarcem glavom posle prekida. Najlepši gol utakmice postigao je bek Nemanja Petrović u 60. minutu, a konačan rezultat postavio je Petar Ratkov, u 86. Jedini gol za Radnički dao je iskusni napadač Luka Milinović, pretrčavši u 27. minutu golmana. za 1:1. Pogledajte Petrovićev gol:

Tim Žarka Lazetića sada ima tri boda više od Čukaričkog (uz bolju poziciju ako budu izjednačeni) i sedam bodova više od Partizana, uz odigran meč više od oba rivala. Današnjim trijumfom, TSC je obezbedio ostanak na drugom mestu bar do sledećeg kola, a ima ih još tri do kraja. Ekipa Žarka Lazetića igraće do kraja protiv Voždovca i Vojvodine kod kuće, a protiv Novog Pazara u gostima.

"Bila je odlična utakmica, Radnički je video naš meč protiv Partizana, pokušali su da nas ugroze iz niskog blokada. Ništa nije gotovo, niti slavimo previše, niti bilo šta, znamo da su sada i očekivanja mnogo veća, ali i sve može da se promeni u jednoj utakmici. Uživamo u onome što se dešavam probaćemo do kraja da budemo konkurentni i kompaktni", rekao je Lazetić posle utakmice za TV Arena sport.

Iako je u prošlom kolu doživeo poraz od Partizana na svom terenu, TSC se brzo oporavio i važnim trijumfom na stadionu "Čika Dača" stekao možda i odlučujuću razliku u odnosu na crno-bele kad je u pitanju trka za mesto "broj dva". Lazetićeva ekipa sa velikom prednošću u odnosu na crno-bele dočekuje završnicu sezone i aktivno će pratiti rezultate Čukaričkog, koji bi trijumfom u današnjem derbiju protiv Vovodin (18 časova) mogao da održi intenzivnu borbu za nikad vrednije drugo mesto.