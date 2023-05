Trener Partizana govorio i o komplikovanoj situaciji u klubu i o tome kako se ona odražava na ekipu.

Prethodni dani doneli su veliku tugu u čitavoj Srbiji, a uz sve to i značajan haos u Humskoj, u domu Partizana, gde i dalje traje intenzivna borba između sportskog društva i Fudbalskog kluba Partizan. Jedna strana je uvela prinudnu upravu u FK i najavila da će onemogućiti pristup upravi fudbalske sekcije, na šta je druga strana to odbila i odlučila da FK svojevoljno istupi iz sportskog društva... Iz dana u dan nizale su se informacije o sukobi koji ne tinja, već bukti mesecima, a trener crno-belih fudbalera Igor Duljaj bio je u nedelju upitan kako se sve to odražava na ekipu.