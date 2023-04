Hari Megvajer i David de Hea poklanjali golove Sevilji...

Izvor: Printscreen/ESPN

Sevilja je pobedila Mančester junajted u Španiji (3:0) i prošla u polufinale Lige Evrope. Po prikazanom na terenu španski tim bio je bolji i verovatno bi dobio meč i sam, ali je ovako slavio uz veliku pomoć dvojice protivničkih igrača. U pitanju su Hari Megvajer i David de Hea.

Najskuplji štoper ikada i kapiten Junajteda nastavio je da "briljira", po ko zna koji put svojim greškama pomagao je protivniku. Tako je bilo i sada i to kod prvog gola u osmom minutu. Prvo je vratio loptu De Hei, onda se pozicionirao i tražio da mu je golman vrati, on je to učinio, pa je Hari iz prve hteo da doda do saigrača, potpuno nesvestan prostora oko sebe i činjenice da su čak trojica igrača Sevilje pored. Ukrali su mu loptu i En-Nesiri nije imao težak zadatak.

Bio je to početak kraja "crvenih đavola". Kod drugog gola je De Hea mogao i morao bolje, posle kornera Rakitića Bade je ramenom šutirao i pogodio, golman njegovih kvaliteta trebalo je bolje da reaguje. To nije bilo sve, pošto je španski čuvar mreže u 81. minutu poklonio gol ponovo. Loše je procenio let lopte, nije uspeo da je primiri, pobegla mu je, En-Nesiri je to pratio i sa oko 20 metara rutinski pogodio praznu mrežu. Navijači su, očekivano, besni. Nadaju se da će trener Erik Ten Hag na leto da se reši i jednog i drugog igrača... Što se Lige Evrope tiče u polufinalu igraće Juventus i Sevilja odnosno Roma i Bajer Leverkuzen.

Hari Megvajer greška protiv Sevilje Izvor: YouTube/Arena sport

Pogledajte i glupost De Hee: