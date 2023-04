Nije htela da se lako pomiri sa neverstvom svog supruga Kamila Homs, pa je zato na sudu dobila sve što je htela!

Izvor: Instagram/screenshot/camihoms

Rodrigo De Pol je u ulozi "Mesijevog telohranitelja" osvojio Svetsko prvenstvo, ali osim fudbala je tokom celog Mundijala na pameti imao i ljubavni život. On je tokom Mundijala otkrio da je u vezi sa glumicom Tinom Stosel, iako je i dalje bio u braku sa Kamilom Homs!

Dugogodišnja supruga je odmah presavila tabak i tužila poznatog fudbalera, a na kraju joj se to isplatilo! Razveli su se, dobila ga je na sudu i sada nakon brakorazvodne parnice je presuđeno da De Pol mora svakog meseca da plaća bivšoj ženi 10 odsto mesečne plate.

Njihova deca Frančeska i Bautista ostali su kod majke koja će se brinuti o njima, a upravo je zbog toga što ne posvećuje dovoljno pažnje deci Kamila javno kritikovala stamenog vezistu. Sada je odmah "na ruke" dobila 150.000 evra, a uz sve to De Pol mora da plati putovanje Kamili i deci do Madrida kako bi deca viđala oca svakih 45 dana. Pogledajte kako izgleda Kamila Homs, bivša žena Rodriga De Pola:

Uz sve to je Kamila dobila dva stana i džip "Lend Rover" čije će troškove održavanja takođe plaćati De Pol. On ne mari mnogo za to, jer on uživa sa novom devojkom!

Martina Stosel je glumica koja je relativno poznata u Argentini, a posle veze sa fudbalerom i slika sa njim iz Katara došla je u žižu javnosti. "Odlično se slažemo, dobro nam ide. Zbog posla se u jednom periodu nismo videli, ali uživamo kada smo zajedno. Oboje smo veoma aktivni, volimo druženje sa ljudima i lepo se provodimo", rekao je Rodrigo jednom prilikom. Ovo je Martina Stosel: