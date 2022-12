Rodrigo De Pol živi punim plućima, ali izgleda da nije baš najbrižniji otac.

Izvor: Instagram/rodridepaul/printscreen

Jedan od heroja pobede Argentine na Svetskom prvenstvu u Kataru je i 28-godišnji vezista Atletiko Madrida Rodrigo De Pol. On se vratio u domovinu da proslavi titulu i odmah otrčao kod svoje devojke!

U pitanju je pevačica Tina Stosel, sa kojom je dugo bio u vezi koju je krio jer je varao svoju suprugu Kamilu Homs sa njom. Konačno je ovaj par izašao u javnost nakon utakmice sa Saudijskom Arabijom kada je Argentina izgubila, a Tina stigla u Dohu da uteši svog dečka!

"Ova fotka je nastala posle Arabije. Kad je bilo više sumnje nego izvesnosti, uzela si prvi avion i došla ovde, ne mareći ni za šta. Kada su mnogi pobegli, zgrabila si me za ruku i rekla mi da nisam sam", nakon čega je vezista nastavio: "Hvala ti što si me pratila, što si to preživela sa mnom, što si imala snagu pred nepravdom i što si bila tu, u tišini, ali uvek tu. Kada je ovo ludilo počelo, rekao sam ti da te neću izneveriti, da ću ostati do poslednjeg dana sa tobom i evo držimo reč. Volim te", napisao je De Pol. Pogledajte njegovu novu devojku:

Sada se vratio u Argentinu i video susreta sa njegovom novom devojkom na kome se dugo i strasno ljube postao je viralan, a nije se svideo jednoj osobi. Kamili Homs, De Polovoj supruzi sa kojom je trenutno usred brakorazvodne parnice!

Ona je na društvenim mrežama postavila sliku sa podignutim srednjim prstom upućenim svom bivšem partneru, a uz sliku je napisala da mu želi da "ide u pakao". Razlog tome je kako ona kaže što su ga njihova deca, čerka Frančeska i sin Bautista čekali da dođe sa Mundijala!

Spremili su mu poklone i bili su ponosni na tatu šampiona, ali on još uvek nije stigao. Inače u brakorazvodnoj parnici sada već bivša žena Rodriga De Pola tražila je starateljstvo nad mališanima. Pogledajte kako ona izgleda:

Vidi opis ARGENTINAC NAPRAVIO HAOS SA 2 LEPOTICE POSLE MUNDIJALA: Jedna ga dočekala u zagrljaj, druga mu poručila da ide u pakao! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/screenshot/camihoms Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Instagram/screenshot/camihoms Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Instagram/screenshot/camihoms Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Instagram/screenshot/camihoms Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Instagram/screenshot/camihoms Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Instagram/screenshot/camihoms Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Instagram/screenshot/camihoms Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Instagram/screenshot/camihoms Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Instagram/screenshot/camihoms Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Instagram/screenshot/camihoms Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Instagram/screenshot/camihoms Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Instagram/screenshot/camihoms Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Instagram/screenshot/camihoms Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Instagram/screenshot/camihoms Br. slika: 14 14 / 14

Ova brakorazvodna parnica je zapravo mogla da košta De Pola titule šampiona sveta, jer je prema zakonu koji važi u toj zemlji Katar mogao da mu zabrai ulazak u zemlju!

"Prema zakonu države Katar svako protiv koga se vodi pravni postupak ne može da uđe u zemlju. Ipak, dobro poznajem De Pola, znam koliko voli svoju decu i siguran sam da će pronaći najbolje rešenje", rekao je predsednik fudbalskog saveza Argentine Klaudio Tapija pred prvenstvo, a ali su Kamila i Rodrigo ipak našli zuajednički jezik.

Sada je ipak drugačije i Kamila Homs je besna na njega, dok Tina Stosel uživa u društvu fudbalera. "Odlično se slažemo, dobro nam ide. Zbog posla se u jednom periodu nismo videli, ali uživamo kada smo zajedno. Oboje smo veoma aktivni, volimo druženje sa ljudima i lepo se provodimo", rekao je Rodrigo jednom prilikom.