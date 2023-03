Iskusni čuvar mreže "sklonio" se sa gola kako bi mlađem kolegi prepustio mesto i to se ispostavilo kao sjajan potez za sve strane.

Crvena zvezda je još 2003. godine primetila Bobana Bajkovića, talentovanog čuvara mreže sa Cetinja. Prvo proba u Beogradu, pa šest meseci kasnije telefonski poziv i glas Dragana Džajića sa druge strane žice - sve je bilo spremno za put u Beograd. Kada se njegov rođeni brat povukao sa mesta prvog golmana Lovćena kako bi mlađi brat napravio transfer karijere, Boban je naučio lekciju - i primenio je to isto!

U leto 2014. godine, nakon osvojene titule i prekida šestogodišnjeg niza Partizana, odlučio je da ode iz Crvene zvezde. Nakon više od decenije u klubu prepoznao je trenutak u kojem treba da zablista talentovani mladi reprezentativac Predrag Rajković, koji je nešto ranije stigao u klub iz Jagodine. Prisetio se Bajko toga u emisiji na zvaničnom Jutjub kanalu Crvene zvezde.

"Što se tiče ove priče o Zvezdi i rastanku, ja ne bih otišao. Ja sam imao ugovor na stolu. Znate kakva je situacija bila, što se kaže da Bufon dođe u tom trenutku ne bi branio pored mene. Nego je došao mladi Rajković i bio na klupi. Klub je bio u problemima. Ja sam svesno otišao, da on stane na gol. Od mene nije bilo zarade, imao sam 30 godina. I danas kad me vidi zaustavi auto, izađe da me grli i ljubi. Svestan je toga i zna da je tako bilo. Pustio sam da on brani, bio je super talenat i trebalo je klub da uzme pare. To je bio moj dug Zvezdi. Nikad se ni ja ni neki drugi igrač ne možemo dovoljno odužiti Zvezdi, to je jedno sveto mesto", ispričao je Bajković.

Predrag Rajković je brzo iskoristio šansu. U narednoj sezoni postao je standardan, u međuvremenu osvojio Svetsko prvenstvo za igrače do 20 godina, a zatim napravio transfer u Makabi iz Tel Aviva. Nakon četiri sezone u Izraelu tri je proveo u francuskom Remsu, a trenutno brani za Majorku i u svakom od tih timova bio je prvi izbor među stativama. Za reprezentaciju Srbije ima 28 nastupa. Bio je učesnik dva Mundijala, ali su Vladimir Stojković u Rusiji i Vanja Milinković-Savić u Kataru imali prednost.