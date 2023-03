Zanimljiva razmjena Nemanje Nedovića i Fakunda Kampaca posle meča sa Baskonjom.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda Meridianbet upisala je 13. evroligašku pobjedu, savladala je Baskoniju u "Pioniru" (74:63), a Fakundo Kampaco pravio je šou i na terenu i van parketa. Prvo je tokom meča bio najbolji igrač crveno-bijelih iako je imao samo 3 poena, uz 3 skoka i 7 asistencija. Posle toga je stigao i Nemanji Nedoviću da kaže "Mrš".

Srpski košarkaš bio je najefikasniji akter meča (20 poena, 4/8 za tri) i po završetku utakmice stao je pred medije da priča o dešavanjima sa terena. Dok je davao intervju, Argentinac je želio da prođe i to je učinio tako što je prekinuo davanje izjava i uzviknuo je "Mrš", na šta je Nemanja odgovorio sa "Ćao, mrš!".

Očekivano, čim je završio sa odgovorom na prethodno pitanje uslijedilo je novo, o pozdravu sa Kampacom. "On viče mrš od kako je došao bukvalno, non-stop ponavlja neke stvari u svlačionici, propričaće srpski u svlačionici do kraja sezone", sa osmijehom je rekao Nedović. Pogledajte na snimku i kako je to izgledalo:

Kampaco uči srpskipic.twitter.com/wcnJunxqXs — Nemanja Stanojcic (@Awax92)March 24, 2023

Pogledajte i najzanimljivija dešavanja sa meča: