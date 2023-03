Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Podgorici protiv Srbije utakmicu drugog kola G grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Izvor: MONDO/Bojan Stanišić

Obje selekcije ostvarile su pobjede na startu kvalifikacija.

Crna Gora je u Razgradu savladala Bugarsku 1:0, dok je Srbija u Beogradu slavila protiv Litvanije 2:0.

"Poznajemo dobro protivnika, veoma cijenimo i pojedinačni i timski kvalitet. Odlično je to posložio Dragan Stojković i sve to je dodatni motiv za nas da pokažemo da imamo potencijal. Da odgovorimo renomiranom rivalu na pravi način. Znamo šta treba da uradimo. Jovetić je u dobrom raspoloženju i dobroj formi. On i Savić, Marušić, Vešović, Šćekić - sve tu to naši lideri. Vraća se i Tomašević nakon suspenzije, a nadam se da će i Jovović biti spreman", kazao je naš selektor Miodrag Radulović.

Selektor Srbije, Dragan Stojković Piksi kazao je uoči duela da je cilj pobjeda.

"Pratili smo meč Crne Gore u Bugarskoj i nema tajni među nama. Znamo čime rival raspolaže, znam i da nema povrijeđenog Marka Jankovića, koji je odličan igrač. Crna Gora je dobra i mlada ekipa koja ne smije da se potcijeni. To su osjetili Holanđani. Mnogo cijenim Crnogorce, imaju mnogo dobrih igrača, a analiza koju smo imali će nam dati smjernice pred utakmicu", poručio je Stojković.

Duel na stadionu pod Goricom počeće u 20 sati i 45 minuta.

U drugom meču te grupe, u isto vrijeme u Budimpešti, sastaće se Mađarska i Bugarska.