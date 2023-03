Čovek koji je bio uz teren kada su se ispisivale brojne stranice klupske istorije otišao je iz Partizana, pa stadion u Humskoj posećuje samo kao navijač.

Izvor: Youtube/mts Tvoj svet/printscreen

Navijači Partizana koji odlaze u Humsku primetiće narednih nedelja da je nešto na šta su navikli na svom omiljenom stadionu potpuno drugačije. Posle gotovo pola veka, odnosno tačno 46 godina, sa mesta zvaničnog spikera na utakmicama crno-belih povukao se Ljuba Perić, glas koji je dočekivao navijače na za njih kultnom mestu.

"Dobrodošli na stadion Partizana" će u budućnosti zvučati drugačije, a Ljuba je posle decenija idecenija provedenih na radnom mestu tik uz teren, na atletskoj stadiona, pokušao da objasni kako je došlo do rastanka. On je prilikom gostovanja u emisiji "Miljanov korner" ispričao šta se tačno desilo u prethodnom periodu i koji su glavni razlozi za njegov odlazak sa radnog mesta.

"Bilo je godina i kad sam radio bez dinara honorara, ali nikada za ovih 46 godina nisam postavljao pitanje honorara. Koliko procene toliko sam dobijao. Ove godine kad je otišao Aca Stepanović, kao direktor, došao je novi čovek, koji je povećao honorar u odnosu na prošlu godinu. E, sad taj honorar koji je bio uvećan za 40 odsto, umanjen je za 50 odsto. Znači imao bih manje nego pre povećanja. Otišao sam u upravu, razgovarao sa jednim od članova uprave, i rekao sam 'Postoje tri varijante, da ostane kako jeste, da radim besplatno, da promenite čoveka'. Javili su mi se uoči meča sa Radnikom i rekli da su odlučili da ja više ne radim. To je bilo sve. Pozvao me direktor stadiona i rekao takva je situacija. Ja sam sedeo na istoku protiv Radnika, da odgledam utakmicu, sa drugarima sa kojima sam sedeo nekada. Mene je jedino pogodilo to što omalovažavaju rad, što ne cene ljude, ovi ljudi koji su sad tu", zaključio je čovek koji je bio omiljeni glas Partizanovih navijača.

Dugogodišnji spiker crno-belih nakon odlaska iz kluba pomenuo je trojicu trenera koji su u poslednje vreme sedeli na klupi Partizana i o svakom od njih imao je samo reči hvale, ali... Čini se po njegovim rečima da je krivicu za krizu u klubu "prebacio" na neke druge ljude. "Meni je u ove dve-tri godine bilo vrlo neprijatno u nekim situacijama, da ja budem na terenu, da sa zapada se viče i trenerima i... Recimo Ilija Stolica. On je izvanredan čovek, ne ulazim ko je kakav po pitanju struke, ali morao je da ode. Došao je Gordan Petrić koji je divno stvorenje. On mi je prvi dan rekao zašto da ne sednem pored njega na klupu, ti si više utakmica odgledao, sigurno si nešto naučlio. To je sve zanimljivo, sad je tu Igor Duljaj, koji je predivan čovek koji hoće sebe da da, ali neće uspeti, nažalost", rekao je Ljuba Perić.