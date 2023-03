Antonio Konte po svemu sudeći neće nastaviti misiju u Londonu jer mu se situacija u Totenhemu uopšte ne sviđa.

Izvor: Profimedia

Još jedan sezona u kojoj je Totenhem razočarao svoje navijače - nije im pomogao ni Antonio Konte - polako se bliži kraju. U Premijer ligi čeka ih borba za četvrto mjesto na tabeli i remiji protiv Sautemptona (3:3) nisu prijatni, a italijanski trener smatra da njegovi igrači nemaju mentalitet potreban da se izbore za postavljenje ciljeve.

Na konferenciji nakon remija sa Sautemptonom Italijan je brutalno napao sve klupske strukture i tako najavio rastanak koji će se evidentno desiti na kraju sezone. Na meti menadžera koji je ostavio dubok trag na klupi Juventusa, Čelsija ili Intera našli su se prije svih njegovi fudbaleri jer su u finišu susreta dva puta kapitulirali protiv najslabijeg tima lige.

Zaista sam uznemiren posle svega što sam danas vidio, jer ovo nije prvi put. Kad vodite sa 3:1 i do kraja ima samo 15 minuta mislim da morate da pobijedite. Izgubili smo karakteristiku koja nas je krasila prošle sezone", rekao je Antonio Konte i samo napravio sebi uvod: "Mi nismo tim. Mi smo ekipa u kojoj svako misli na sebe. Sve ovo nije slučajno, izgubiš od Šefild junajteda i ispadneš iz FA kupa, pa protiv Milana u Ligi šampiona i sad ovo... Ne vidim osjećaj odgovornosti kod igrača. OK, ja sam trener i preuzimam odgovornost, ali i igrači moraju da preuzmu nešto, oni izlaze na teren. Ovo je neprihvatljivo. Važno je da budemo tim i da pomažemo jedni drugima, ali ja to ne vidim ovdje. Danas pobjeđujete sa 3:1, sve je u vašim rukama i onda sve prospete… Naravno da je važna taktika, ali ako nemate pobjednički duh u ekipi onda sve ostalo pada u vodu."

Smatra nekadašnji vezni fudbaler italijanske reprezentacije da ekipi fali mnogo, a da su problemi dugi pune dvije decenije - još iz vremena kada je on igrao fudbal. Po njegovim riječima, Totenhem nema mentalitet potreban da se bori ni za daleko manje ciljeve od onih koje navijači postave na početku svake sezone.

"Oni su navikli na to. Oni ne igraju za nešto važno. Ne žele da igraju pod pritiskom. Ne žele da igraju pod stresom. Lako je na ovaj način, Totenhemova priča je baš ovakva - 20 godina postoji ovaj vlasnik i nikada nisu osvojili nešto. Zašto? Kriv je samo klub ili svaki menadžer koji ostaje ovdje? Vidio sam menadžere koje je Totenhem imao na klupi. Rekao sam im da želim da vidim vatru, a nisam je vidio. Vatru u njihovim očima, u srcima. Do sada sam pokušao da sakrijem situaciju, ali ima još 10 utakmica i neki ljudi misle da možemo da se borimo. Za šta da se borimo? Sa ovim duhom, stavom, posvećenošću? Šta? Za sedmo, osmo ili 10. mesto. Nisam navikao da budem u ovoj poziciji. Zaista sam uznemiren i svako mora da preuzme svoju odgovornost. Ne samo klub, menadžer i osoblje. Igrači moraju da budu uključeni u ovu situaciju jer je vrijeme da se nešto mijenja. Ako Totenhem želi da se promijeni", rekao je Antonio Konte.