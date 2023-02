Ove nedjelje nas čekaju četiri sjajne utakmice u Ligi šampiona, a evo kakvo je stanje u ekipiama - ko je povrijeđen, ko uvrijeđen, a ko nije u formi.

Posle duge pauze vraća nam se Liga šampiona, a već u prvoj nedjelji osmine finala donosi nam četiri sjajne utakmice, od toga i jedan "blokbaster" duel koji su mnogi možda vidjeli i u finalu 10. juna u Istanbulu. Štaviše, već smo duel Bajerna i Pari Sen Žermena gledali u borbi za "ušati" pehar 2020. godine koju je obilježila pandemija korona virusa, međutim timovi su se znatno promijenili od tada i gotovo da nema sličnosti koje bismo mogli da uzmemo za relevantne pred prvi meč u Parizu.

Ono što je posebno zanimljivo za predstojeće mečeve Lige šampiona je da u mnogima nema "jasnog favorita" što bi po prirodi stvari trebalo da donese zabavne i neizvjesne okršaje, dok na snazi više nije ni pravilo o takozvanom "golu o gostima" koje je znalo da dovede do defanzivnog pristupa jednog od timova. Tako je prošla nokaut faza bila "raspucana" i ništa manje se ne očekuje ni u ovoj, a gotovo je nemoguće dati odgovor na pitanje ko ima najveće šanse da podigne pehar pošto mnogi figuriraju za ovu titulu, dok im istovremeno i forma vrlo fluktuira.

U utorak nas od 21 čas očekuju mečevi Milana i Totenhema, odnosno Pari Sen Žermena i Bajerna, odnosno u srijedu su na programu susreti Klub Briža i Benfike kao i Dortmunda i Čelsija. Svi mečevi će biti prenošeni na kanalima Arena Sport, dok će duel sa Vestfalena biti i na RTS1. Evo u kakvom stanju ove ekipe dočekuju duele...

UDARIĆE ITALIJAN NA ITALIJANA!

Milan je posljednji put u osmini finala Lige šampiona igrao još davne 2014. godine, kada ih je izbacio Atletiko Madrid, a potom su uslijedile sezone patnje, sve do prošlosezonskog "masterklasa" Stefana Piolija koji je donio titulu na San Siro. Ipak, Milan je nastavio da dovodi "budžetske fudbalere" i zbog igranja na više frontova, uz mali broj dovoljno kvalitetnih igrača, rezultati su izostali i zato su trenutno tek petoplasirani u italijanskom fudbaleru. Grupu sa Čelsijem, Dinamom i Salcburgom su prošli sa druge pozicije i u međuvremenu su pali u formi od Svjetskog prvenstva, pa je tako mnogo nepoznanica kod "rosonera".

Dobra vijest za njih pred meč u Milanu je da je u sličnoj situaciji i Totenhem. "Pjevci" igraju promjenljivo kod Antonija Kontea i gotovo niko ne može da predvidi da li će im "biti dan", tako da su u posljednjoj nedjelji pobijedili Mančester siti i doživjeli debakl protiv Lestera (1:4). Na to su se naslonili i problemi zdravstvene prirode koje je imao Antonio Konte, ali ako neko poznaje Milan - to je italijanski strateg. Ipak, činjenica da se nije proslavio u Ligi šampiona do sada poziva na oprez.

Što se tiče izostanaka, Milan nije registrovao Zlatana Ibrahimovića za Ligu šampiona, dok povrede imaju Benaser, Dest, Florenci, Manjan i Tomori. S druge strane za Bentankura je sezona završena, a neće igrati ni suspendovani Hejbjerg, odnosno povrijeđeni Bisuma, Loris i Sesenjon.

GDJE JE MANJI RAT - U PARIZU ILI MINHENU!?

Nema nikakve sumnje da su Pari Sen Žermen i Bajern Minhen vrhunski klubovi sa mnoštvom sjajnih fudbalera, ali oba tima imaju velike probleme sa egom u svlačionici. Tako se nedjeljama unazad pričalo o tome da brojne zvijezde "buše" trenera Julijana Nagelsmana, zbog čega je otjeran trener golmana Toni Tapalović koji je bio Nojerova "krtica", dok je nekoliko dana pred meč na "Parku prinčeva" odjeknula informacija da je došlo i do fizičkog sukoba. Navodno, Nejmar je nasrnuo na direktora Kamposa, pa su se i ostali fudbaleri umiješali da spriječe incident nastao posle neočekivanog poraza od Monaka (1:3).

Bajern je kao od šale prošao grupu sa Interom, Barselonom i Viktorijom (18 bodova, gol-razlika 18:2), ali opominju ih rezultati iz domaćeg prvenstva gdje obično u ovo vrijeme svake godine već "imaju titulu". Sada je situacija malo drugačija, prvenstveno jer Nagelsman mnogo kombinuje. Nešto slično dešava se i u Parizu gdje Galtije i dalje nije našao idealnu formulu za Mesija, Mbapea i Nejmara, a već su sami sebi krivi što su kao drugoplasirani nastavili takmičenje i uvailili se u "sos".

Zbog povreda u domaćem timu neće biti Renata Sančeza i Mukijelea, dok su se Mbape, Verati i Mesi navodno oporavili i moći će da počnu meč, ako tako Galtije bude želio. S druge strane za Bajern u prvom meču neće igrati Nojer, Mazraui, Mane i Ernandez, dok se još čeka konačna odluka oko Milera.

FUDBAL U KOME ĆE SVE "PRŠTATI"!

Klub Briž i Benfika su na papiru "najdosadniji par" ove nedjelje, međutim nemojte da se iznenadite ako u Belgiji bude i najviše golova. Vidjeli smo već da ovi timovi vole da se nadigravaju u Ligi šampiona, a upravo taj stil donio im je i prolazak grupne faze, iako mnogi nisu mislili da su sposobni za to u teškim grupama. Tako je Klub Briž sve iznenadio rušenjem Atletiko Madrida, posljednjeg u grupi "B", prolaskom sa druge pozicije u konkurenciji još Porta i Bajera. S druge strane Benfike je možda još veće iznenađenje jer je zauzela prvo mjesto ispred Parižana, ali i Juventusa i Makabija koji su osvojili svega po tri boda.

Belgijanci ipak nisu u formi, imaju mnogo problema u domaćem prvenstvu i od novembra su dobili samo jednu utakmicu, pa zauzimaju četvrto mjesto. To bi trebalo da znači da je Benfika favorit jer pod vođstvom Rodžera Šmita igra opasan fudbal i trenutni je lider portugalskog šampiona u kome im nema ravnih, čak ni posle prodaje Enca Fernandeza za 120 miliona eura u Čelsi.

Nemaju ni problema sa povrijeđenim igračima i moći će da izvedu najjači tim, dok sa druge strane Klub Briž možda ne bude mogao da koristi Đutglu i Skova Olsena koji su među najvažnijim igračima.

"MILIONERI" I ONI KOJI SU BACILI MILIONE!

Kada jedan tim u sezoni potroši preko 600 miliona eura za pojačanja očekuje se da je to dovoljno da sastavi "svemirsku" ekipu kojoj niko ne može da stane na kraj, međutim sudeći po igrama - Čelsi je možda bio i najpoželjniji tim iz prvog šešira. Iako su kao prvoplasirani prošli grupu sa Milanom, Salcburgom i Dinamom, Čelsi nije popravio svoju igru dolaskom Grejema Potera. Muči se iz vikenda u vikend da postignu gol, odbrana je i dalje slabo koncentrisana, pa ne mogu da spoje ni nedjelju dana prosječnog fudbala. Mnogo je novih igrača i nemoguće je sve uklopiti, tako da je Poter morao da precrta Badijašila, Obamejanga i Maduekea - a od posljednjih pojačanja registrovao je samo Pereza, Feliksa i Mudrika.

Što se tiče Dortmunda, polako se navikavaju na život posle Erlinga Holanda i čini se da trener Edin Terzić ima dobre ideje, ali im povremeno za više nedostaje kvalitet. Tako im nije bilo lako da prođu grupu sa Sitijem, Seviljom i Kopenhagenom, ali od Nove godine dižu formu i dobili su svaku od šest utakmica - gdje je bilo i nezgodnih - poput Bajera. Jasno je da je na njihovoj strani još i "Vestfalen" tako da imaju čemu da se nadaju.

Za Dortmund neće igrati Bauza i Volf, manje važni igrači kod Terzića, pod upitnikom je i Mukoko, dok će Čelsi biti bez cijelog tima. Pored pomenutih Maduekea, Badijašila i Obamejanga, koji nisu registrovani, neće igrati ni Broja, Kante, Mendi, Pulišić, Fofana, Kovačić, Sterling i Zakarija.