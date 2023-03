Lionel Mesi je rekao svoje i samo pod tim uslovima će ostati u Pari Sen Žermenu.

Izvor: Profimedia

Lionel Mesi je još samo tri mjeseca fudbaler Pari Sen Žermena, a u Parizu sve čine kako bi se saradnja nastavila. Mesi ima ponude da karijeru nastavi u Saudijskoj Arabiji, Argentini, SAD, ali i da se vrati u Barselonu, međutim u daleko najboljoj pregovaračkoj poziciji je PSŽ koji već duže vrijeme razgovara sa najboljim fudbalerom svijeta i nada se da će uspeti da ga zadrži na "Parku prinčeva" uprkos tome što opet neće osvojiti pehar Lige šampiona.

Problem je na kraju novac pošto francuski mediji pišu da je Lionel Mesi tražio ogroman novac da bi ostao u Parizu, što se nikako nisu nadali od Argentinca koji je ušao u 36. godinu i nije toliko moćan kao nekada...

"To neće biti lak zadatak. Mesi daje prednost ponudi Pariza u pregovorima, ali postavio je dva uslova za produženje ugovora. Pitanje je samo kako će na to reagovati čelnici kluba...", navode francuski mediji i prenose da je Mesi tražio čak 40 miliona evra po sezoni (koliko i sada ima), ali i uslov da će uvijek imati mesto u startnoj postavi Pari Sen Žermena bez obzira na to ko bio trener.

"Mesi to radi jer želi da ostane u formi jer planira da dogodine igra Kopa Ameriku sa Argentinom", navodi mediji pomalo čudan zahtev Argentinca koji ne bi trebalo da brine za ovakve stvari.

Podsjetimo, priča se da će ovog leta Pari Sen Žermen napustiti i Kilijan Mbape i Nejmar, pa bi se tako otvorio prostor da klub plati Lionela Mesija, ali je u pitanju najstariji fudbaler od "udarnog trija". Podsjetimo, Mesi je do sada odigra 65 utakmica u dresu Pariza i postigao je 29 golova i asistirao za još 32, dok je osvojio samo dva pehara - titulu u domaćem prvenstvu i Superkup Francuske.