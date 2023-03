Ukrajinski fudbaler iz Šahtjora pohvalio se da je pretukao jednog turistu iz Rusije.

Rat u Ukrajini traje već duže od godinu dana i odavno se "prelio" na sve sfere života, pa i sport. Jasno je da vlada animozitet između ruskih i ukrajinskih sportista, pa smo tako tokom zimskih priprema u Antaliji saznali da je došlo i do fizičkog obračuna fudbalera iz Rusije i Ukrajine, međutim to nije sve. Sada je ukrajinski fudbaler Danil Sikan iz Šahtjora, i to na klupskoj televiziji (!?), ispričao kako je zimus pretukao jednog ruskog turistu.