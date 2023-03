Tim Dejana Stankovića polako se sprema za odlazak u Seriju B

Izvor: Profimedia/Federico Proietti / DPPI

Sampdorija je odigrala neriješeno protiv Salernitane 0:0 i polako se oprašta od Serije A. Ekipa Dejana Stankovića nije pobijedila u devetom uzastopnom ligaškom meču, ponovo nije dala gol kod kuće (od septembra dala samo jedan, iz penala) i sada je poslednjeplasirana na tabeli, sa identičnim brojem bodova kao Kremoneze po 12.

S obzirom na to da je do kraja sezone ostalo da Sampdorija odigra još 13 utakmica, a da trenutno ima devet bodova manje od Specije, koja je prva iznad crte, trentno zaista samo teorija može da sačuva u ligi ekipu bivšeg trenera Crvene zvezde. Iako se on ne predaje. Posebno kada se uzmu u obzir veliki problemi kroz koje prolazi i u 2023, tokom koje je do sada osvojila samo šest od mogućih 30 bodova. Pauza zbog Svjetskog prvenstva nije donijela bolje dane za Dekijev tim.

U sledećem kolu Sampdorija će gostovati Juventusu za nedelju dana, a potom će igrati protiv Verone, Rome, Kremonezea, Leća... Da li je otišao poslednji voz za spas Đenovljana?