Nimalo lijepo vidjeti da se svađaju saigrači iz istog kluba. U Interu nije naročito dobra atmosfera...

Dejan Stanković uspio je da sa Sampdorijom izdrži sve nalete Intera i da osvoji važan bod (0:0) u borbi za opstanak, dok se "nerazuri" polako ali sigurno udaljavaju od borbe za titulu. Sada su na ogromnih 15 bodova minusa u odnosu na Napoli i to očekivano dovodi do velike nervoze u njihovim redovima, tako da smo na meču koji je u ponedeljak veče odigran na stadionu "Luiđi Feraris" videli i ružnu svađu dvojice saigrača iz Intera.

Žustra rasprava dogodila se krajem prvog poluvremena kada je Lukaku pobjesnio zbog Bareline reakcije, odnosno zbog toga što je u neverici zbog promašaja širio ruke, pokazujući time frustraciju zbog poteza belgijskog napadača.

"Nemoj da radiš to, dosta više toga sa rukama! Nemoj to da radiš, nije dobro, vrijeđa me... Prestani! Prestani! Prestan kur**n sine...", urlao je bijesni Romelu Lukaku dok je gestikulirao u pravcu Nikola Barele oko 40. minuta, a taj detalj uhvatile su i televizijske kamere tako da se odmah priča o lošim odnosima u svlačionici Intera.

Odmah je trener "nerazura" Simone Inzagi pokušao da smiri situaciju na konferenciji za medije rekavši da se u fudbalu "takve stvari jednostavno događaju" i da ne treba praviti nauku od toga: "Ne volim to da vidim, ali sjedili su jedan do drugog na poluvremenu i veliki su prijatelji. Očito da to nije lijepo vidjeti", dodao je on dok se sami fudbaleri nisu oglašavali na ovu temu, ali nema sumnje da će pokušati vrlo brzo da izglade odnose.

Barela i Lukaku su zajedno donijeli Interu titulu 2021. godine, nakon čega je Belgijanac otišao u Čelsi u transferu vrijednom 105 miliona eura. Posle očajne sezone vratio se u Milano da pronađe formu, ali još je nema - mučile su ga povrede i postigao je do sada tek jedan gol u Seriji A.