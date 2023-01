Nekadašnji fudbaler Partizana i Voždovca postao je prvi igrač iz Evrope u jednoj afričkoj zemlji. Ovo je priča o Dejanu Georgijeviću i ekipi Simba iz Tanzanije.

Izvor: MN Press

Gotovo da nema fudbalskog kraja sveta na koji nisu stigli srpski igrači. Jednu takvu avanturu, veoma neobičnu, prethodnih meseci imao je nekadašnji napadač Partizana Dejan Georgijević (28). Golgeter koji je pažnju na sebe skrenuo u Voždovcu, pa zatim obukao omiljeni crno-beli dres, zaigrao je fudbal u Tanzaniji! Njegov klub u ovoj afričkoj zemlji bio je Simba, učesnik afričke Lige šampiona i jedan od najbogatijih timova u tom delu sveta.

O detaljima ovog neverovatnog angažmana, svom putu u Tanzaniju i iskustvima koja je doživeo u afričkom fudbalu, Dejan je govorio za MONDO. On se prisetio svojih reakcija kada je prvi put čuo odakle je stigla ponuda - iako je sa Afrikancima već pregovarao, a govorio nam je i period koji je svojevremeno proveo u Partizanu, sa kojim je osvojio Kup Srbije.

"Kad su mi prvi put rekli 'Tanzanija', bio sam skeptik. Nisam verovao da postoji neki veliki kvalitet. Ali kada dođeš tamo, odnosno kada se raspitaš malo šta te čeka, saznaš da klub igra Ligu šampiona. Sada u ušli među 16 najboljih timova u Africi, a tamo ima ekipa iz Egipta, Maroka... To su klubovi koji imaju kvalitet i mnogo dobro plaćaju. U svakoj od tih zemalja ima po nekoliko jakih klubova u koje dolaze fudbaleri iz ostalih afričkih zemalja. Igrači iz Senegala, Nigerije, Obale Slonovače koji ne uspevaju da naprave veliki transfer u Evropu, a imaju kvalitet i biraju da ostanu u Africi. Znaju da bi u Evropi prvo morali da igraju u manjim timovima i za manje novca, a ovamo već imaju dobre uslove. Ima mnogo kvalitetnih igrača, a krila su im posebno brza. Svi defanzivci i vezni fudbaleri su veoma agresivni, a u drugom planu je taktika", počeo je priču za MONDO Dejan Georgijević.

Prelazak na potpuno drugačiji stil fudbala u leto 2022. godine zahtevao je malo vremena, ali je Dejan imao i jednu olakšavajuću okolnost. U Tanzaniji je sarađivao sa srpskim trenerom koji ima veliki ugled u afričkom fudbalu. "Mislim da nikome ne bi odmah odgovarao takav prelaz, tek posle dve nedelje shvatiš šta treba da radiš na terenu. Dobro sam trenirao da bih se prilagodio. Krila su brza, igra se mnogo zasniva na njihovim prodorima i napadač samo treba da čeka loptu u kaznenom prostoru. Bilo je dobro, igrao sam i dao gol, ali je posle nekoliko utakmica trener otišao. Trener mi je bio Zoran Manojlović, stručnjak sa mnogo uspeha u Africi", pojasnio je Georgijević.

Fudbaler koji je i u mlađim kategorijama igrao u Partizanu morao je da "luta" pre šanse u Humskoj. Igrao je za Spartak, Inđiju, Voždovac i Ferencvaroš, zatim se vratio u crno-beli dres na pozajmicu, pa nastavio da menja klubove. Igrao je u Irtišu, Veležu i Domžalama, pre nego što je otišao u Tanzaniju. Takav transfer bio je potpuno neočekivan. Kako uopšte dođe do selidbe u ovu afričku zemlju?

"Prvo sam imao ponudu, odnosno 'neku priču' za Kajzer Čifs iz Južne Afrike. Raspitao sam se o tome, saznao sam da je tamo bilo i naših trenera i naših igrača. Odlučio sam da idem. Čuo sam se sa direktorom i saznao da neki igrač treba da ode kako bi mogli mene da dovedu. To se nije desilo, ali su me isti ljudi zvali i za Tanzaniju. Bio sam baš skeptičan! Kada sam čuo 'Liga šampiona', naš trener koji će mi olakšati da se prilagodim... Pristao sam i potpisao ugovor na tri godine, postao prvi igrač iz Evrope u Tanzaniji."

Njegovo iskustvo u afričkom fudbalu nije dugo trajalo, ali je stekao utiske o kojima može da nam priča. Poređenje sa srpskim fudbalom nije baš lako, ali Dejan Georgijević ističe da bi se neki fudbaleri odande uklopili u Superligu!

"Baš mi je čudno i teško da uporedim nivo fudbala u Tanzaniji i Srbiji. Igra se potpuno drugačije, ovde se igra mnogo više taktički. Verovatno je u Srbiji veći kvalitet, ali bi sigurno neki od igrača iz Tanzanije igrali u našim najvećim klubovima. Njima je malo teže da dođu do Evrope. Ne pričam sada ovde samo o tanzanijskim igračima. U Simbi igra devet reprezentativaca Tanzanije i oni su najbolje što njihova zemlja ima, ali u ligi je dosta Senegalaca, Nigerijaca, igrača iz drugih delova Afrike koji imaju kvalitet. Koliko Senegalaca igra u Evropi? A nije mogao svaki od njih da se probije", priča za MONDO Dejan, koji je u Srbiji imao nadimak "Mister het-trik" zbog fenomenalnog oktobra 2017. godine, kada je rešetao mreže rivala u Superligi.

"KAKO DOBAR IGRAČ, AKO JE IGRAO U TANZANIJI?"

Odlaskom Zorana Manojlovića iz Tanzanije - sada radi u Egiptu - promenila se i Georgijevićeva uloga u klubu. Pao je u drugi plan, način života mu nije odgovarao u potpunosti i ugovor koji je imao raskinut je samo nekoliko meseci nakon što je potpisan.

"Dok je trener bio tu, sve je bilo drugačije. Ljudi moraju da shvate da je tamo svet potpuno drugačiji, pa i što se tiče života fudbalera. Sve je to bilo ok dok trener nije otišao, ali su onda oni počeli drugačije da se ponašaju. Organizacija klubova nije na visokom nivou, ali ih uglavnom drže najbogatiji ljudi u tim siromašnim državama. Ogroman je jaz između siromaštva i bogatstva, ali je fudbal stabilan. Jedan od najbogatijih ljudi u zemlji stoji iza Simbe i sa finansijske strane nema problema. Pritom, narod tamo je opsednut fudbalom. Na Instagramu ih prati skoro četiri i po miliona ljudi! I sa navijačke strane je sve bilo super, ali imaju neke drugačije običaje, to je različita kultura od onog na šta smo navikli. Teško je da se neko navikne na to, mislim da je mnogo lakše njima da se priviknu na uslove u Evropib", objašnjava napadač, koji zna da bi neki od njegovih doskorašnjih saigrača mogli da igraju i u dobrim evropskim timovima.

Ipak, postoji razlog zbog kojeg ne krenu svi putem ka Starom kontinentu. "Svi oni tamo prate evropski fudbal, mnogi imaju veliku želju da zaigraju u evropskim klubovima. Dosta je teško da igrač koji nastupa u Tanzaniji napravi dobar transfer. Da ga dovedeš u Srbiju, ljudi će biti skeptični.Svi bi se pitali 'Kako je dobar igrač, ako je igrao u Tanzaniji?' On bi morao da dođe za malu platu, pa da se dokazuje, a već ima dobre uslove u svom klubu u Africi."

Iako su stranci u srpskom fudbalu sasvim uobičajena pojava, Dejan Georgijević nije siguran da bi fudbaleri iz Tanzanije želeli da dolaze i dokazuju se. Istina, retki su oni inostrani igrači koji su dugi niz godina nastupali u Srbiji i uvek bili među najboljima u ligi. Jedan od takvih je Rikardo Gomeš, sa kojim se svojevremeno borio za mesto u Partizanu.

"Ja sam Partizanovo dete, išao sam na pripreme prvog tima i kao omladinac, pa sam zaobilaznim putem stigao u Humsku. Neke sitne povrede omele su me u Ferencvarošu, a kada se Partizan pojavio kao opcija, to nisam mogao da odbijem. Znate kako to ide u fudbalu, morate da imate malo sreće i da vam se poslože neke kockice. Imao sam ogromnu želju da se vratim u Partizan. Manje sam igrao jer je Rikardo bio u formi, strašno je igrao i postizao golove. Neće mi ostati u lošem sećanju taj period karijere, osvojio sam trofej u Kupu Srbije sa voljenim klubom, to je jedan od najlepših momenata u karijeri", priseća se Georgijević.

Januar 2023. godine doneće Dejanu Georgijeviću novi klub i novu avanturu u karijeri. Prilikom razgovora otkrio nam je da ponude stižu poslednjih nekoliko nedelja, a ispričao nam je i kakvi su planovi za naredni period. "Imam ciljeve i što se tiče golova i što se tiče rezultata. Biće mi vema važno da dobro počnem u novom klubu, videćemo gde će to biti", rekao je Georgijević, koji ima ponude iz nekoliko zemalja u Aziji. Da li ćemo ga u narednom periodu gledati baš u klubu sa tog kontinenta saznaćemo tokom januara.