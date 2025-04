I Bošnjačka stranka je nakon današnjih konsultacija najavila da će podržati Sporazum sa UAE.

Premijer Milojko Spajić počeo je danas konsultacije sa predstavnicima poslaničkih klubova u Skupštini Crne Gore o Sporazumu o ekonomskoj saradnji sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima UAE. Iz Spajićevog Pokreta Evropa sad i Bošnjačke stranke najavili su da će podržati Sporazum.

“Daćemo podršku jer je to dobar okvir za investicije u našoj zemlji. Imali smo priliku da pričamo sa premijerom oko Sporazuma sa UAE i čuli smo detalje i taj sporazum dobija podršku. Čuli smo detalje, da će se ticati ne samo investicija u turizmu već i enegetici, poljoprivredi, bezbjednosti i smatramo da je to dobar okvir za investicije iz UAE i to je velika prilika za jačanje Crne Gore”, rekao je nakon današnjih konsultacija poslanik PES-a Miodrag Laković.

On je naglasio da ne vidi zašto takvom sporazumu ne bi dali podršku.

“To je šansa za Crnu Goru a imali smo prilike da čujemo manipulacije, međutim to je uobičajeni sporazum koji predstavlja saradnju u oblasti investicija”, naveo je on.

I Bošnjačka stranka je nakon današnjih konsultacija najavila da će podržati Sporazum sa UAE.

“Imali smo vrlo sadržajani sastanak sa premijerom Milojkom Spajićem. Dakle, radi se o međudržavnom sporozumu o ekonomskoj saradnji. Premijer me je upoznao sa svim detaljima tog sporozuma i o mogućim stvarima koje će se desiti nakon njegovog potpisivanja. Važno je da imamo kompletne i transparentne stvari i informacije kada je u pitanju sam sporozum”, rekao je je šef poslaničkog kluba te partije Amer Smailović.

Prema njegovim riječima BS smatra da je vrlo važno sarađivati sa renomiranim investitorima koji dolaze iz ovako ozbiljnih zemalja.

“Bočnjška stranka se od svog osnivanja zalagala za regionalni razvoj, a on se najbolje može ostvariti kroz kvalitetne investicije. Vjerujem da ćemo nakon usvajanja ovog sporozuma u Skupštini Crne Gore krenuti ozbiljno kada su u pitanju investicije”, zaključio je Smailović.

Spajić je juče kazao da očekuje da Skupština usvoji sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) i da bi, nakon konsultacija sa svim poslaničkim klubovima, podrška mogla biti čak sa 81 glasom.

“Cijela Vlada stoji iza projekta saradnje sa UAE. Postojaće nedoumice i politički stavovi, ali sam ubijeđen da ćemo u komunikaciji sa svim poslaničkim klubovima u Skupštini doći do, ubijeđen sam, čak 81 glasa“, rekao je Spajić na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade.

Vlada je juče usvojila sporazum sa UAE, koji se u formi zakona šalje Skupštini.

„Sve je transparentno i otvoreno, sve tačke su javne i biće poslate u parlament, gdje će se dodatno razmatrati. Prije rasprave u parlamentu direktno ću pričati sa svim šefovima poslaničkih klubova da se razjasne sve nedoumice. Ubijeđen sam da ćemo imati jedan sporazum vrlo brzo u parlamentu i da će biti vrlo brzo ratifikovan“, kazao je juče Spajić.

On će narednih dana nastavi konsultacije sa predstavnicima ostalih poslaničkih klubova.