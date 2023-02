"Kritikuju me 25 godina jer sam broj jedan i na to sam navikao. To je kao da sipaju benzin na vatru, a ko se igra s vatrom opeče se", poručio je Ibrahimović

Izvor: Instagram/iamzlatanibrahimovic/printscreen

Fudbaleri Milana sjutra (20:45) igraju protiv Torina utakmicu 22. kola Serije A, a u sastavu bi trebalo da bude Zlatan Ibrahimović.

Ibrahimović je osam mjeseci van terena, posljednji meč odigrao je u maju prošle godine, ali ističe da je spreman da pomogne ekipi, koja je u 2023. godini na osam mečeva u svim takmičenjima zabiježila samo jednu pobjedu, a koja je na posljednja četiri meča pretrpjela poraz.

"Dobro sam, veoma dobro. Vratio sam se u tim i osjećam se slobodno na terenu i van njega. Za ovo vrijeme sam učinio sve u svojoj moći da pomognem treneru, stručnom štabu i klubu sa strane. Bio sam strpljiv jer sam morao da se vratim na vrh, a oporavak ide prema planu", ističe Ibrahimović u intervjuu za "Mediaset".

On je u svom stilu najavio povratak

"I dalje sam Bog, broj jedan. Vraćam se i muzika se mijenja. Imam mnogo želje, htio bih da uradim toliko stvari, nadoknadim sve što sam izgubio u prethodnih sedam ili osam mjeseci, a izgubio sam vrijeme", dodaje Ibrahimović.

Nije zabrinut što je Milan u krizi.

"Tim u krizi? Nisam zabrinut. Ovo su normalni trenuci tokom jedne sezone. Sada moramo malo da porazgovaramo i dokažemo koliko vrijedimo na terenu".

I Šveđanin je bio na meti kritika, ali ga to ne brine puno.

"To je normalno, jer ako vas ne kritikiju znači da niste na vrhu. Kritikuju me 25 godina jer sam broj jedan i na to sam navikao. To je kao da sipaju benzin na vatru, a ko se igra s vatrom opeče se. Da li se i dalje osjećam kao Bog? Bez dileme, ništa se nije promijenilo", poručio je Ibrahimović.