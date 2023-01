Zlatan Ibrahimović razočaran je ponašanjem pojedinaca u taboru Argentine nakon finala Mundijala u Kataru.

Izvor: Profimedia

Reprezentacija Argentine osvojila je Mundijal u Kataru krajem 2022. godine savladavši branioca titule Francusku nakon spektakularnog finala. Ipak, sjajan meč donekle je zasijenilo skandalozno ponašanje "gaučosa", a prednjačio je čuvar mreže Emilijano Martinez - prvo neprikladnim gestikuliranjem prilikom dodjele nagrade za najboljeg čuvara mreže, a potom i uvredama za zvezdu "trikolora" Kilijana Mbapea.

Nakon više od mjesec dana po završetku prvenstva, oglasio se i Zlatan Ibrahimović. Iskusni Šveđanin u izjavi za francuske medije istakao je da nije besan, već razočaran zbog ponašanja argentinskih reprezentativaca nakon borbe za trofej. "Mesi se smatra najboljim igračem u istoriji, bio sam siguran da će da osvoji titulu. Nisam, međutim, zabrinut zbog Mesija, već zbog ostalih igrača u argentinskoj selekciji", rekao je Ibrahimović.

Legendarni napadač iskoristio je ostatak razgovora sa medijima da objasni kakvu su grešku napravili Mesijevi saigrači. Po njegovom mišljenju, oni više nikada u karijeri neće osvajati velike trofeje jer ne znaju da se ponašaju.

"To je zato što više ništa neće osvojiti. Mesi je osvojio sve i on će ostati upamćen, ali ostatak ekipe koji se ponašao loše time neće moći da se pohvali. Ovo govorim kao top igrač, profesionalac - to je znak da ste osvojili jedan trofej i više nećete. Tako se ne pobjeđuje", istakao je švedski napadač porijeklom iz Bosne.

Podsjećamo, Zlatan Ibrahimović kratko je igrao sa Lionelom Mesijem u Barseloni, dok je trenutno u Milanu saigrač sa francuskim fudbalerima Olivijeom Žiruom i Teom Ernandezom. Napadač Francuske izveden je iz igre već u prvom djelu meča, dok je defanzivac odigrao nešto više od 70 minuta. Sa druge strane, omaleni Argentinac je vodio svoj tim do titule i jedinog velikog trofeja koji mu je falio.