Nezapamćena scena u Premijer ligi - fizički napad na fudbalera na terenu.

Izvor: Profimedia

Arsenal je pobedio Totenhem u gostima 2:0, u derbiju Londona, a posle meča jedan navijač domaćeg tima šutnuo je golmana Arsenala Arona Remzdejla. Kada je išao po svoju opremu nakon meča, najpre ga je Brazilac Rišarlison napao zakačivši ga po licu, a onda ga je jedan navijač šutnuo tako što se prethodno popeo na reklamu.

"Navijač Totenhema vređao me je u drugom poluvremenu, a ja sam uzvratio. Nekoliko ljudi kojima sam to uradio je me lepo pozdravilo, a onda je jedan navijač skočio i udario me malo po leđima. To je sramota, jer je to samo fudbal, to je igra", rekao je Englez.

Ramzdejl i ekipa su pobedom napravili veliki korak u borbi za titulu, jer sada imaju osam bodova više od drugoplasiranog Mannčester sitija, a devet u odnosu na trećeplasirani Njukasl, uz odigrani meč manje. A "svrake" su u nedelju odigrale buran meč protiv Fulama, u kojem je tragičar bio naš Aleksandar Mitrović, jer je njegov gol iz penala poništen zbog duplog kontakta sa loptom prilikom izvođenja jedanaesterca.