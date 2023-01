Helena Božić je nova fudbalerka ŽFK Dinama iz Moskve

Izvor: privatna arhiva

Naša reprezentativka potpisala je dugoročni ugovor sa ruskim klubom, koji se trenutno nalazi na drugom mjestu na tabeli, odmah iza Lokomotive.

Helena ima 25 godina i igra na poziciji centralnog defanzivca, a prije potpisivanja novog ugovora igrala je u jednom od najboljih finskih klubova - Aland Junajtedu.

Božić je tokom svoje profesionalne karijere igrala i za crnogorski Ekonomist, srpsku Crvenu zvezdu, albansku Vlazniju, slovački Partizan i slovenačko Pomurje. Među trofejima Helene su zlatne medalje šampionata Albanije, srebra prvenstva Crne Gore i Kupa Finske.

Helena od svoje 16. godine igra za reprezentacije Crne Gore različitih uzrasta: od juniora (do 17 godina - 3 utakmice) i omladine (do 19 godina - 6 utakmica, 1 gol) do reprezentacije. Helena je debitovala za žensku reprezentaciju Crne Gore još 2015. godine, sa 18 godina! Ukupno je Božić odigrala već 44 utakmice za glavni tim zemlje.