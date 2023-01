Ovo su kandidati za FIFA nagrade za 2022.

Izvor: Profimedia/Evrim Aydin / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

FIFA je objavila uži izbor od 14 igrača za nagradu za najboljeg fudbalera za 2022. Takođe objavljen je uži izbori za najbolje fudbalerke, golmane, trenere, navijače i nagrade za najbolje golove. U najužem izboru za najbolji gol godine našao se pogodak Rišarlisona protiv Srbije u prvom kolu Svetskog prvenstva.

Kuća fudbala saopštila je da će ovogodišnja nagrada biti dodeljena na osnovu nastupa od početka sezone 2021/22 do završetka Svetskog prvenstva 2022. godine. Nakon što je Argentinu doveo do mundijalskog pehara u Kataru, Lionel Mesi je glavni favorit za osvajanje. On je završio na drugom mestu u prošlogodišnjoj dodeli iza Roberta Levandovskog, koji je takođe ponovo nominovan. Mesi nije jedini član argentinske selekcije, Hulijan Alvarez iz Mančester sitija našao se na užem izboru za igrača godine. Pored njega u odabranom društvu našla su se još dva igrača mančesterske ekipe Kevin De Brujne i Erling Holand. Ovu su svih 14 igrača.

Kandidati za najboljeg FIFA fudbalera 2022:

Hulijan Alvarez (Argentina/River Plejt/ Mančester Siti)

Džud Belingem (Engleska / Borusija Dortmund)

Karim Benzema (Francuska / Real Madrid)

Kevin De Brujne (Belgija/ Mančester Siti)

Erling Holand (Norveška / Borusija Dortmund / Mančester Siti)

Ašraf Hakimi (Maroko/PSŽ)

Robert Levandovski (Poljska / Bajern Minhen / Barselona)

Sadio Mane (Senegal/ Liverpul/Bajern Minhen)

Kilijan Mbape (Francuska / PSŽ)

Lionel Mesi (Argentina / PSŽ)

Luka Modrić (Hrvatska / Real Madrid)

Nejmar (Brazil/PSŽ)

Mohamed Salah (Egipat/ Liverpul)

Vinisijus Junior (Brazil / Real Madrid)

Na ovoj listi pored Mesija našla su se još tri fudbalera koja nastupaju u PSŽ-u Kilijan Mbape, Nejmar i Ašraf Hakimi. Evropski šampion Real Madrid može da se pohvali sa tri igrača na ovoj listi Luka Modrić, Vinisijus i Karim Benzema predstavljaće kraljevski klub na prestižnoj dodeli. Najmlađi igrač na listi je Džud Belingem iz Borusije Dortmund koji ima samo 19 godina. Takođe, tu su i Sadio Mane i Mohamed Salah koji su do skoro branili boje istog kluba, međutim senegalski reprezentativac je letos napustio Liverpul i pojačao redove Bajerna.

Glasanje za nagradu je podeljeno u četiri grupe - predstavnici medija, selektori reprezentacija, kapiteni reprezentacija i glasovi navijača. Svaka grupa će imati 25% ukupnog broja glasova.

Ovo su kandidati za ostale nagrade.

Najbolji FIFA muški trener:

Karlo Anćeloti (Italija / Real Madrid)

Didier Deschamps (Francuska / Francuska reprezentacija)

Pep Gvardiola (Španija / Mančester Siti)

Valid Regragui (Maroko / Marokanski nacionalni tim)

Lionel Scaloni (Argentina / Argentinska reprezentacija)

Najbolji FIFA muški golman:

Alison Beker (Brazil/FK Liverpul)

Jasin Bunu (Maroko / Sevilja)

Tibo Kurtoa (Belgija / Real Madrid CF)

Ederson (Brazil/FK Mančester Siti)

Emilijano Martinez (Argentina/FK Aston Vila)

Najbolja FIFA fudbalerka:

Aitana Bonmati (Španija / FK Barselona)

Debinja (Brazil/ Severna Karolina)

Džesi Fleming (Kanada / Čelsi)

Ada Hegerberg (Norveška / Olimpik Lion)

Sem Ker (Australija / Čelsi)

Bet Mid (Engleska / Arsenal)

Vivianne Miedema (Holandija / Arsenal)

Aleks Morgan (SAD / Orlando / San Dijego)

Lena Oberdorf (Nemačka / VfL Volfsburg)

Aleksandra Pop (Nemačka / VfL Volfsburg)

Aleksija Putelas (Španija / FK Barselona)

Vendi Renar (Francuska / Olimpik Lion)

Kira Volš (Engleska / Mančester Siti / FK Barselona)

Lija Vilijamson (Engleska / Arsenal)

Najbolji FIFA ženski trener:

Sonja Bompastor (Francuska / Olimpik Lion)

Ema Hejz (Engleska / Čelsi)

Bev Pristman (Engleska / Kanadski nacionalni tim)

Pia Sundhage (Švedska / Brazilska reprezentacija)

Martina Vos-Tecklenburg (Nemačka / Reprezentacija Nemačke)

Sarina Vigman (Holandija/reprezentacija Engleske)

Najbolji FIFA ženski golman:

An-Katrin Berger (Nemačka / Čelsi)

Meri Erps (Engleska / Mančester junajted)

Kristijan Endler (Čile/Olimpik Lion)

Merle Froms (Nemačka / Ajntraht Frankfurt / VfL Volfsburg)

Alisa Naeher (SAD / Čikago)

Sandra Panjos Garsija-Viljamil (Španija / FK Barselona)

FIFA nagrada za gol godine:

Mario Baloteli (Italija): Adana Demirspor protiv Goztepe Spor Kulubu (22. maj 2022.)

Amandin Henri (Francuska): Barselona protiv Olimpik Liona (21. maj 2022.)

Teo Ernandez (Francuska): Milan protiv Atalante (15. maj 2022.)

Alou Kuol (Australija): Irak U23 protiv Australije U23 (4. jun 2022.)

Kilijan Mbape (Francuska): Argentina protiv Francuske (18. decembar 2022.)

Francisko Gonzales Metili (Argentina):Kordoba protiv Rosaria (1. avgust 2022.)

Marcin Oleksi (Poljska): Poznan protiv Tabele (6. novembar 2022.)

Salma Paraluelo (Španija): Barselona protiv Viljareala (2. april 2022.)

Dimitri Paje (Francuska): Olimpik Marsej protiv PAOKa (7. april 2022.)

Rišarlson (Brazil): Brazil protiv Srbije (24. novembar 2022.)

Alesia Ruso (Engleska): Engleska protiv Švedske (26. jul 2022.)

Nagrada za najbolje FIFA navijače: