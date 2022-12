Aleksandar Vuković objasnio je Poljacima sve o rivalstvu Crvene zvezde i Partizana, kluba koji je zamalo preuzeo ovog leta.

Srpski trener Aleksandar Vuković spominjao se kao naslednik Aleksandra Stanojevića na klupi Partizana ovog leta. Međutim, na kraju je rekao "ne" i klub se odlučio za Iliju Stolicu, da bi nakon njegove smene izabrali Gordana Petrića, pošto je Vuković i dalje čekao ponudu iz Poljske u kojoj se fudbalski i trenerski afirmisao. Na kraju je preuzeo Pjast Glivice i pokušaće da spasi sezonu ovom klubu, a izvesno je da će se jednog dana vratiti i u Humsku u kojoj je sve počelo.

"Partizan ili Zvezda? To je jedan od najvažnijih životnih izbora", ispričao je Vuković u intervjuu za poljski sajt "Weszlo" i potvrdio da je imao ponudu Partizana na stolu i objasnio zašto ju je odbio.

"Prevagnuli su emotivni razlozi. Partizan mi je toliko bitan da nisam mogao da odem tamo i doživim poraz. Nisam želeo da budem deo nečeg što bi mi donelo veliku promenu i brzu finansijsku dobit, a istovremeno je garantovalo brz otkaz treneru koji bi preuzeo Partizan u tom momentu. Osetio sam bih bio osuđen na neuspeh i ništa više. Kada je sezona počela, sve se ispostavilo tačnim. Ekspresno je došlo do smene trenera. Ne znam čak ni da li će biti jedina ove sezone", rekao je Vuković koji dobro zna za prilike u srpskom fudbalu gde se treneri smenjuju kao na traci.

Vuković dodaje da je iz svih uglova zagledao ponudu i nije mogao da je prihvati, iako ga je "zvao najveći klub koji je mogao", ali za sada je morao da zaboravi na to.

"Emotivni deo mi je važan, iako sam svestan da mi je sada možda voz zauvek prošao, da mi je to bila prva i poslednja prilika da ostvarim svoj san. S druge strane, da li bih ostvario san kada bih se od starta čisto držao za slamku iznad garantovanog neupeha? Znao sam šta se dešava u klubu", poručio je Vuković.

Mladi trener iz Banja Luke, koji je 1998. godine debitovao u Partizanu, imao je skromnu karijeru u Srbiji, ali se u Poljskoj ostvario. Nosio je dres Legije u dva mandata, potom i Korone, dok je igrao i u Grčkoj. U više navrata preuzimao je "vruć krompir" u Varšavi i dva puta samostalno vodio Legiju, sa kojom se rastao u maju prošle godine. Razmatrao je povratak u Srbiju, ali je shvatio da nije pravi trenutak i zato će Partizanu nastaviti da pruža podršku sa tribina.

"Daleko sam od nekih konflikata zbog toga što neko voli druge boje, ne mrzim ljude koji misle drugačije. Radikalizam i otpisivanje ljudi koji navijaju za Zvezdu ne idu uz mene. Neki moji bliski prijatelji su veliki navijači crveno-belih i šalimo se na tu temu. Ali, nema prostora za šale kada pričamo o tome šta simboliše Zvezda i šta predstavlja Partizan. Moju poziciju branim strastveno. I to tako činim da ponekad dođe na ivicu šovinizma. Pitaju me tad kako mogu da ne navijam za srpski klub. A, ja kada me pitaju za koga navijam često kažem: 'Za Partizan i sve Zvezdine protivnike'. Iz tog ugla, mogu da razumem kada navijač Visle ne podržava Krakoviju na utakmici protiv nekog nemačkog kluba. I obrnuto. Za neke je to neobjašnivo, a za mene potpuno normalna stvar", zaključio je Vuković u razgovoru za "Weszlo", prenosi "Mozzart Sport".