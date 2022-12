Treći put zaredom, a šesti u karijeri, Stefan Savić izabranje za najboljeg fudbalera Crne Gore.

Među titulama, osvojenim kupovima i evropskim trofejima, uvijek je isticao i ponosno ponavljao da najemotivnije doživljava priznanja iz zemlje u kojoj je rođen. Vedrog duha, nasmijan i raspoložen, lider nacionalnog tima i vođa odbrane madridskog Atletika, iz prijestonice Španije javio se na prednovogodišnji poziv Pobjede.

“Velika mi je čast što sam šesti put izabran za najboljeg igrača Crne Gore. Kao što sam i ranije govorio, svaka nagrada koja dolazi iz moje države ima poseban značaj za mene. Hvala svima koji su prepoznali moj rad, trud i zalaganje i u dresu reprezentacije i u klubu. Ovo priznanje predstavlja još veći podstrek da i u narednom periodu predstavljam moju zemlju na pravi način. Zadovoljstvo je biti u društvu Mirka, Stevana, Baše i Mugoše, igrača koji su dobijali ovu nagradu”, rekao je Savić.

Rekorder je Mirko Vučinić koji je sedam puta proglašavan fudbalerom godine u izboru FSCG, s tim što trideset devetogodišnji Nikšićanin odavno nije aktivan na terenu.

Savić ima šansu da prestigne prijatelja i nekadašnjeg saigrača iz reprezentacije.

“Nikada nijesam gledao statistiku, ponajmanje ličnu. Ne osvrćem se na takve stvari. Od kada sam počeo da se bavim fudbalom, išao sam dan po dan, trening za trening, utakmicu za utakmicu… Pratio sam taj put, a to me je dovelo dovde. Neću odstupiti od takvog pristupa. Uvijek ću davati ono najbolje što imam, a zadovoljstvo je kada to drugi vrednuju”, dodao je trideset jednogodišnji Mojkovčanin.

Nastupajući za BSK Borču, Partizan, Mančester siti, Fiorentinu i sada Aletiko, iskusni defanzivac je bio akter više od 320 ligaških utakmica. Vodio je i dobijao duele sa najboljim svjetskim napadačima, jedan je od najcijenjenijih odbrambenih igrača ne samo na Pirinejskom poluostrvu, dokazao se i na kontinentalnoj sceni…

Sve velike rezultate postigao je na klupskom nivou, dok sa reprezentacijom još uvijek nije učestvovao na velikom takmičenju.

Zanimljivo uživo nije ni gledao utakmice Mundijala. Do Katara…

“Nikada sa tribina nijesam pratio neki meč Evropskog prvenstva, a do odlaska u Dohu ni utakmice Mundijala. Nedavno sam bio u Kataru i svjedočio istinskom spektaklu. Impresivan utisak. Fudbal, stadioni, navijači, organizacija… sve je bilo izuzetno. Kao gledalac imao sam priliku da uživam, a govorio sam sebi kada je ovako dobro dok se gledaju utakmice, kako li je tek dolje na terenu, kada igraš za svoju zemlju. Ostaje san da sa Crnom Gorom odem na veliko takmičenje. Borimo se za to. Nećemo odustati. Do posljednjeg daha što se kaže. Postigao sam u karijeri dosta, ali učešće sa reprezentacijom na narednom Euru bila bi kruna karijere. Sljedeći Mundijal će biti 2026. godine. Uradićemo sve da se plasiramo”, naglašava Savić.

Svjetska kruna pripala je Argentini i Lionelu Mesiju. Čarobnjak iz Rosarija podigao je trofej koji mu je nedostajao i za mnoge postao najveći svih vremena.

“Igrao sam protiv Mesija mnogo puta. Onaj koji je pored njega na terenu tek osjeti kakav je igrač. Postigao je sve, a sada ima i ,,Zlatnu boginju”. Zaslužio je, a u njegovim poznim godinama je zadovoljena fudbalska pravda. Osporavali su ga jer nije osvojio Svjetsko prvenstvo. U Kataru je uradio isto što i Maradona u Meksiku 1986, s tim što je Mesi trofejniji”, kazao je Savić.

Nakon Mundijala povratak klupskog fudbala. ,,Kolćonerosi” imaju dvocifreni zaostatak za vodećom Barselonom i teško mogu do trona La Lige.

Realan cilj je Liga šampiona.

“Bili smo prvaci prije nepune dvije godine i očekivanja su da ponovimo takav uspjeh. Treba, ipak, biti realan. Barselona i Real su klubovi koji svake godine idu na prvo mjesto, nije jednostavno u toj konkurenciji biti ispred svih. Stalno smo u vrhu, znali smo da budemo bolji od velikih rivala ili da ih razdvojimo na tabeli. Trenutno smo iza, ali tek je 15. kolo, a ima ih 38. Naš plan je da izborimo Ligu šampiona, a ako se ukaže šansa za nešto više u Španiji nastojaćemo da je iskoristimo.”

Godina je prošla, stigla je nova. Što je Savić poželio u 2023?

“Dobro zdravlje. Volio bih da me povrede mimoiđu jer je bilo perioda kada su me kočile. Hvala Bogu, nije bilo težih problema, ali bilo bi lijepo da ih ne bude uopšte. Za sve ostalo pobrinuću se sam”, zaključio je Savić.