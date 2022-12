Lionel Mesi je glavni kandidat za nagradu koja nije dodijeljena još od 1989. godine.

Lionel Mesi je prije sedam dana podigao za njega najvažniji pehar na svijetu i time je ostvario sve snove u fudbalu, a po mišljenju mnogih samo mu je pehar Svjetskog prvenstva nedostajao da postane i najveći fudbaler svih vremena. Međutim, izgleda da se za njega tu ne završava priča kada su trofeji u pitanju, pošto bi mogao da mu pripadne i jedan za koji mnogi nisu ni znali da je u opticaju....

U pitanju je "Super zlatna lopta" (Super Ballon d'Or), najređe individualno fudbalsko priznanje. Zanimljivo, do sada ga je osvojio još samo jedan čovjek i to poslednji put 1989. godine.

Tada je čuveni Alfredo di Stefano, napadač iz Argentine koji je igrao još i za Italiju i Španiju, podigao posebno priznanje povodom 30. godišnjice magazina "Frans fudbal", u čijoj se inače organizaciji dodjeljuje i "Zlatna lopta". Ova nagrada se dodjeljuje inače na tri decenije, ako postoji dostojan kandidat, a mnogi smatraju da bi Mesi posle Svjetskog prvenstva u Kataru trebalo da bude krunisan jer ispunjava sve kriterijume.

Sigurno će biti i onih koji se ne slažu s odlukom da Mesi bude proglašen za osvajača "Super zlatne lopte", posebno ne navijači Kristijana Ronalda, koji svakako ima i neke stvari na svojoj strani, ipak se radi o najvećem rivalstvu u fudbalu.

Za sada se "Frans fudbal" nije izjašnjavao, ali ideja sa društvenih mreža je neminovno stigla i do njih, pa ćemo vidjeti da li će Mesi doći i do ove nagrade, pošto je trenutno i glavni kandidat za običnu "Zlatnu loptu". Do sada ima čak sedam u svojoj kolekciji i na putu je ka nevjerovatnoj osmoj.