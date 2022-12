Nismo navikli na ovakvog Mesija, ali ni Holanđanin nije nevinašce.

Izvor: Profimedia/ANP Maurice Van Steen

Lionel Mesi je mnoge iznenadio svojim ponašanjem nakon utakmice između Argentine i Holandije kada je vrijeđao protivničkog napadača Vouta Veghorsta koji se ponovo oglasio nakon Svjetskog prvenstva kako bi komentarisao sve ono što se dogodilo sa kapitenom Gaučosa.

Argentina je postala šampion svijeta i put Južne Amerike ponijela je dugo iščekivani mundijalski pehar, a u četvrtfinalu ih je čekala Holandija koju su nakon penala savladali. Gaučosi su vodili sa 2:0 u ovoj utakmici, ali "lale" su u samoj završnici preko Veghorsta postigle dva gola i izborila produžetke.

Sama utakmica bila je puna varnica između igrača ovih timova, sudija Lahoz pogubio je konce meča koji je bio u svakom trenutku na ivici tuče. Sada je Veghorst priznao da nije ni on bio baš nevinašce u svemu tome.

"Kada izađemo na teren za mene su svi isti, nemam previše poštovanja prema protivniku jer želim da pobijedimo. Uvijek se maksimalno borim na terenu i tako je bilo i te noći", priča Veghorst i nastavlja: "Imao sam par okršaja s Mesijem tokom utakmice, mislim da je bio iznenađen mojom borbom i trudom na terenu. Dobacio sam mu par puta nešto i očito je to zapamtio. Mnogo ga poštujem jer je jedan od najboljih svih vremena, ali poštovanja nema kada ste na terenu i igrate tako bitnu utakmicu".

Potom se osvrnuo i na događaje nakon utakmice: "Htio sam da mu pokažem poštovanje i pružim ruku, ali je on to odbio. Barem sam shvatio da zna moje ime što me pozitivno iznenadilo na kraju. Moj španski nije baš najbolji, ali znao sam da mi u tom trenutku ništa lijepo ne priča i to me razočaralo od takve veličine, baš me razočaralo", izjavio je holandski napadač nakon utakmice.

Kapiten Argentine je prvo odbio da se rukuje s njim, a kasnije dok je davao izjavu dobacio je još par rečenica Veghorstu.

"Šta je? Šta gledaš? Šta hoćeš? Skloni se tamo budalo", ljutito dobacivao je Mesi napadaču "lala" koji je pokušao da objasni kako je samo želio da se rukuje sa superzvijezdom PSŽ-a. Malo je reći da je ovakvo ponašanje iznenadilo cio svijet, jednostavno nismo navikli na ovakve ispade jednog od najboljih fudbalera svih vremena.