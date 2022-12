Joško Gvardiol je na meti najvećih klubova svijeta i jedan od njih sprema nevjerovatnu ponudu.

Izvor: Profimedia

Hrvatski fudbaler Joško Gvardiol jedan je od najboljih fudbalera na Svjetskom prvenstvu u Kataru, a iako ga je samo Lionel Mesi "izvozao" u polufinalu, njegova cijena nije pala. Štaviše, Lajpcigu će biti vrlo teško da odoli ove zime i ne proda Gvardiola u trenutku kada je svima zapao za oko, ali čak i ako sačekaju ljeto - čeka ih rekordna suma za jednog defanzivca. Očekuje se da Gvardiol bude prvi defanzivac koji će probiti cijenu od 100 miliona eura, samo je pitanje za koliko?

Već je ljetos Čelsi bio blizu transfera, kada su nudili oko 80 miliona eura za Gvardiola, ali su odbijeni i od tada je cijena skočila na navodnih čak 130, koju sprema veliki rival "plavaca".

Italijanski list "Gazeta delo Sport" prenosi da Mančester siti sprema astronomsku ponudu za reprezentativca Hrvatske i nadaju se da će 130 miliona (s uključenim bonusima), biti dovoljno da Gvardiol postane "građanin". Na sve to, spremni su da budućem najboljem štoperu planete ponude i ozbiljne lične uslove, tako da bi zarađivao mnogo više nego u Lajpcigu. Iako nisu došli do pregovora, navodno bi Gvardiol godišnje zarađivao 11 do 12 miliona eura, a tek mu je 20 godina.

Podsjetimo, Gvardiol je potpisao za Lajpcig prije godinu dana i tada su na račun Dinama uplatili oko 19 miliona eura, a u Zagrebu su izabrali baš njih (i pored jačih ponuda) zbog 20 odsto od iduće prodaje.

Sada je Čelsi i definitivno ispao iz trke za hrvatskog reprezentativca, a jedina konkurencija Sitiju mogao bi da bude Real Madrid.