Posle dva velika trofeja i skoro 150 nastupa, Serhio Buskec je odlučio da je dosta navionalnog tima!

Izvor: Profimedia/AFPPHOTO/ DIMITAR DILKOFF

Meč osmine finala Mundijala protiv Maroka bio je poslednja utakmica Serhija Buskeca u reprezentativnoj karijeri. Iskusni defanzivni vezista je sa 34 godine posle 15 godina, 143 nastrupa i dve velike titule rešio da stavi tačku na svoju veliku i bogatu karijeru.

On se zahvalio svim selektorima koji su mu ukazivali priliku da nastupa za "Crvenu furiju", a poželeo je sreću i nepoznatom Luisu de la Fuenteu koji će nakon Katara preuzeti tim.

"Želeo bih da se zahvalim svim ljudima koji su bili uz mene na ovom dugom putu. Od Visentea del Boskea koji mi je dao priliku da počnem, do Luisa Enrikea koji me terao da uživam do poslednje sekunde. Takođe hvala na poverenju Hulenu Lopetegiju, Fernandu Jeru i Robertu Morenu kao i kompletnom osoblju reprezentacije. Na kraju, mogu samo da poželim svu sreću sveta svojim saigračima i novom treneru Luisu de la Fuenteu. Sada ću biti još jedan navijač, uživaću i bodriću našu reprezentaciju. Zauvek hvala", napisao je emotivni Buskec.

On je u Kataru imao tu čast da bude kapiten nacionalnog tima, a promašio je treći i poslednji penal svog tima u penal seriji u meču sa Marokom nakon koga je njegov tim eliminisan. Najveće uspehe uspevao je da ostvari u prethodnoj deceniji kada je prvo 2010. godine osvojio Svetsko prvenstvo, a onda 2012. bio zlatni na Evropskom prvenstvu sa svojim nacionalnim timom.

Čeka ga uskoro rastanak i sa Barselonom za koju nastupa tokom cele profesionalne karijere, od 2008. godine i za koju je upisao preko 700 mečeva. Navodno je već sve dogovorio oko odlaska u Inter Majami, klub Dejvida Bekama u MLS-u.