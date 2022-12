Darija Kasatkina optužena je da je strani agent od strane ljudi u Rusiji...

Izvor: Profimedia

Darija Kasatkina (25) je strani agent i treba da bude kažnjena! To tvrde ljudi iz ruske Dume koji traže od ruskog ministartva pravde da reaguje zbog toga i da je sankcioniše. Sve zbog njenih izjava koja je dala početkom godine. Tada je između ostalog kritikovala Rusiju zbog rata u Ukrajini i osudila je to.

Ukoliko se to dogodi, ona bi mogla da ostane bez pomoći države i dodatnih sredstava, a verovatno bi jošj bio zabranjen i ulazak u zemlju. "Po ruskom zakonu svako ko je klasifikovan kao 'strani agent' nema pravo na pomoć države, školovanje na fakultetima, rad sa decom, a ukoliko imaju svoje portale na internetu i oni bi bili blokirani", navodi se u tekstu.

Ona je već napravila buru sredinom jula kada je odlučila da izađe u javnost i da prizna da ima devojku. To je tema koja je zabranjena u Rusiji i zbog toga se dugo plašila da to javno kaže. "Smatram da će na ovaj način kada neko kao ja, sportistkinja i neko ko je poznatiji, javno kažem da sam gej, da to može da pomogne svima koji se suočavaju sa ovakvim problemom. Ovo je zabranjena tema u Rusiji, ali to nije iznenađenje. Ima tamo mnogo tabu tema. Znam da nikada neće biti normalno da se ljudi istog pola tamo šetaju držeći se za ruke", poručila je Kasatkina tada.