Oliver Kan sebi tu grešku nikako nije mogao da oprosti!

Izvor: Profimedia

Nekada najbolji golman sveta, a sada operatirvac Bajerna poslat u Katar da skautira potencijalna pojačanja! Oliver Kan osim što je svom bivšem klubu preporučio Dominika Livakovića, ovih dana je otvorio dušu i govorio o mentalnim problemima koji su ga pritiskali tokom karijere.

Najteži momenat njegove karijere desio se 2002. godine u finalu Svetskog prvenstva u Japanu i Južnoj Koreji kada je bio na golu Nemačke. Tada je Brazil pobedio 2:0 i osvojio svoju poslednju titulu šampiona sveta, a Kan je bukvalno svojom greškom poklonio jedan pogodak "Selesau".

"Dve milijarde ljudi je gledalo kako ne uspevam i kako propadam. Uvek imam neki simptom kao recimo izgaranje, za sve mi je uvek trebalo puno snage", prisetio se Kan i istakao da čak i tada, pre 20 godina, nije smelo da se priča o mentalnim bitama fudbalera:

"U to vreme razgovor o depresiji mogao je da znači kraj karijere. Zaboga! To ni pod kojim uslovima ne treba iznositi u javnost", istakao je on.

Ipak od kasnijh devedestih on je uz pomoć psilologa i psihoterapeuta radio na sebi i naučio je da prihvati sve, pa čak i konkurenciju. Tako je na Mundijal 2006. godine otišao kao drugi golman Nemačke iza Jensa Lemana i javno je podržao svog rivala za mesto među stativama! "Želeo sam da promenim stvari, svoju ličnost u svom poslu, nisam želeo samo da pobegnem", priseća se sada Kan.