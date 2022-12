Zlatko Dalić nije bio zainteresovan da priča na temu stila reprezentacije Hrvatske koji su mnogi kritikovali.

Selektora reprezentacije Hrvatske Zlatka Dalića danas od 20 časova očekuje "meč istine" protiv Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva, a dan uoči "dvoboja" bio je pomalo nervozan. To se moglo osjetiti na konferenciji za medije na kojoj je morao novinarima da polaže račune i o stilu igre koji forsira Hrvatska, i koji nije naročito lijep za oko neutralnog posmatrača, odnosno posebno je upadljiv podatak da su do polufinala Mundijala došli uz samo jednu pobjedu - i to nad Kanadom.