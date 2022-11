Nekadašnji fudbaler Kris Saton pognozirao je ishod grupne faze Mundjiala.

Svetsko prvenstvo polako ulazi u narednu fazu takmičenja, pošto se završavaju mečevi u trećem kolu grupne faze. Kao što to obično biva, javljaju se mnogi stručnjaci, nekadašnji fudbaleri i drugi koji prognoziraju ishod, pa tako Kris Saton veruje da će Srbija da i Hrvatska da prođu dalje. To je njegova prognoza.

Nekadašnji igrač Čelsija, Aston Vile i Seltika, a sada novinar "BBC" objasnio je i svoje viđenje situacije. "Švajcarska je pre četiri godine pobedila Srbiju u meču za prolaz na Mundijalu u Rusiji. Srbija je tada morala da pobedi, zato verujem da će sada u tome uspeti. Moj kolega Dejv Stratman je rekao da je Srbija koja može da iznenadi iz senke, on bolje poznaje fudbal, tako da ako promaši, onda ću početi manje da mu verujem", rekao je Saton i dodao da će Srbija dobiti ovaj meč sa 2:1.

Uveren je i da će Hrvati da savladaju Belgijance. "Kevin de Brujne je rekao da je Belgija prestara na ovom Mundijalu i u pravu je. To je tim koji stari, Eden Azar je u padu, nije onaj igrač iz Čelsija. Nekada je mogao da se zaleti i da predribla nekoliko igrača, sada ima i višak kilograma. Hrvatska je opasna. Iako ne bih Belgijance otpisao zbog Kevina, moraću to da uradim. To je za njih kraj jedne ere i dostigli su maksimum", poručio je Saton i predvideo da će "kockasti" da pobede sa 3:1.