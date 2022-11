Hrvate čeka kazna za vrijeđanje Milana Borjana.

Izvor: Profimedia

FIFA je pokrenula postupak protiv Hrvatske zbog vrijeđanja Milana Borjana sa tribina na Mundijalu. Tokom meča između "kockastih" i Kanade čuvara mreže su vrijeđali, imali su i transparente o "Oluji" i Kninu, a procijenjeno je da je njegova bezbjednost na taj način bila ugrožena. Šta ih sada čeka? Stručnjak za sportsko pravo Saša Pavličič-Bekić tvrdi da neće biti blagonakloni prema njima.

On očekuje da će dobiti ozbiljnu kaznu zbog ovakvih poteza navijača. "Pod pretpostavkom da se utvrdi odgovornost fudbalskog saveza Hrvatske, to jeste da se utvrdi da su to radili navijači repezentacije Hrvatske, čeka ih teška kazna. Takvo ponašanje bio bi recidiv u smislu kršenja pravila i učestalih kazni. U ovom slučaju vrijeđali su golmana Kanade i verbalno i transparentima, a predmet uvreda bila je i njegova supruga. Uz to su se uvrede nastavile i putem aplikacije 'Vacap'", istakao je Bekić u razgovoru za hrvatski "Indeks".

Borjan je posle tog poraza (4:1) novinarima pokazao telefon na kome se vidi preko 2.000 neotvorenih poruka punih uvreda. "FIFA na raspolaganju ima niz sankcija. Od toga da se do kraja Mundijala značajno redukuje broj ulaznica za hrvatske navijače, preko teške novčane kazne, do toga da se u narednim kvalifikacionim utakmicama za velika takmičenja mečevi reprezentacije igraju pred praznim tribinama", zaključuje Pavličić-Bekić.