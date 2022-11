Domaći navijači provocirali su njemačke igrače i fudbalere slikom Mesuta Ozila.

U toku utakmice Njemačka - Španija, arapski navijači išli su po stadionu "Al Bajt" sa odštampanim likom Mesuta Ozila, bivšeg reprezentativca Njemačke. Oni su stavili ruke na usta, aludiravši tako na potez reprezentativaca Njemačke koji su pred prvi meč u Kataru napravili isti gest, ukazujući tako na kršenje ljudskih prava, loš tretman pripadnika LGBT zajednice i zabranu izražavanja i slobode govora u zemlji domaćinu Mundijala.

Domaći navijači tako su ironično podsjećali Njemce na nekadašnjeg šampiona svijeta sa "pancerima" koji se povukao iz reprezentacije nakon oštrih kritika kada se fotografisao sa predsjednikom Turske Redžeom Tajipom Erdoganom. Takođe, on je trpio i brojne uvrede posle lošeg rezultata sa reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu 2018, kada je javno pokazao šta mu je sve stizalo na društvenim mrežama. "Kada pobijeđujemo, onda sam Njemac, kada gubimo onda sam migrant", citirane su tada Ozilove riječi.

"Teška srca i posle mnogo razmišljanja odlučio sam da više neću igrati za reprezentaciju Njemačke, sve dok budem osjećao rasnu mržnju i nepoštovanje. Nekada sam nosio dres Njemačke s velikim ponosom i uzbuđenjem, ali više ne. Bilo je izuzetno teško donijeti ovu odluku, jer sam oduvijek davao sve za svoje saigrače, trenere i dobre ljude u Njemačkoj", napisao je tada fudbaler. Fudbalski savez Njemačke odgovorio mu je i demantovao te tvrdnje.

Napuštajući reprezentaciju posle čak 92 odigrane utakmice i 23 postignuta gola, sadašnji igrač Fenerbahčea napisao je ovu oproštajnu poruku: "Tretman koji sam dobio od Fudbalskog saveza Njemačke i mnogih drugih učinio je da više ne želim da nosim dres njemačke reprezentacije. Osjećam se neželjeno i mislim da je zaboravljeno šta sam sve učinio od svog debija za reprezentaciju 2009. godine. Više neću igrati za Njemačku na međunarodnom nivou dok osjećam rasizam i nepoštovanje. Nosio sam njemački dres sa toliko ponosa i uzbuđenja, ali to više nije tako. Kada su me visoki činovnici saveza tretirali kako su me tretirali, kada su pokazali nepoštovanje prema mojim turskim korijenima i kada su me sebično pretvorili u političku propagandu, odlučio sam da je bilo dosta. To nije razlog zbog kojeg igram fudbal i neću da sjedim skrštenih ruku i da ne uradim ništa u vezi sa tim. Rasizam nikad ne bi trebalo da bude prihvaćen".