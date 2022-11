Milan Borjan bio je na meti hrvatskih navijača.

Kanada je ubjedljivo izgubila od Hrvatske (4:1), na Svjetskom prvenstvu, a tokom meča je Milan Borjan bio na meti hrvatskih navijača. Dobacivali su mu sa tribina, vrijeđali ga, a sve to je on čuo i posle meča izvještačima otkrio šta je sve trpio. Ispričao je da su mu spominjali suprugu, da su ga nazivali raznim imenima, da su došli do njegovog broja telefona, da su mu slali poruke, pozivali ga...