Dušan Tadić igubio je živce zbog Nejmarovog foliranja na terenu.

Dušan Tadić izgubio je živce i psovao je Nejmara zbog foliranja tokom utakmice sa Brazilom (2:0). Srpski tim izgubio je od jednog od favorita za osvajanje Mundijala, ali je kapiten "orlova" imao šta da kaže prvoj zvezdi "selesaa". As Pari Sen Žermena često je bio na zemlji i to je nerviralo mnoge, kako na terenu, tako i one koji su gledali meč. Nesporno je da je bilo i faulova, ali je njegova gluma izluđivala sve.