Malo je reći da je govor Đanija Infantina na jednom od događaja pred početak Svjetskog prvenstva zapanjio javnost.

"Danas se osjećam kao Katranin. Danas se osjećam kao Arapin. Danas se osječam kao Afrikanac. Danas se osjećam kao da sam gej. Danas se osjećam kao da sam invalid. Danas se osjećam kao migrant", rekao je Đani Infantino na početku svog govora pred otvaranje Svjetskog prvenstva i sve zapanjio.

Infantino je u govoru istakao da Evropa nema pravo da se postavlja kao moralna vertikala nikome, pa ni Kataru i istakao je da bi Evropljani morali još dugo da se izvinjavaju ostatku svijeta za sve što su uradili tokom istorije. Ipak, nakon početnog šoka, pojasnio je na šta je tačno mislio.

"Naravno ja nisam Katranin, Arapin, Afrikanac, nisam gej i nisam invalid. Ali se osećam tako jer znam šta znači biti diskriminisan, biti maltretiran, biti stranac u stranoj državi", nastavio je on, a onda je otkrio i svoj primjer i traumu iz detinjstva.

"Kao dijete su me maltretirali jer sam imao riđu kosu i pege, plus sam Italijan, pa možete da zamislite. Šta onda radite? Pokušavate da se uklopite, da stvorite prijatelje. Ne počnnete da se svađate, vrijeđate, uključite se. I to treba da radimo", rekao je on.

FIFA je u saradnji sa Ujedinjenim nacijama pokrenula projekat u kome će kapiteni nacionalnih timova u Kataru nositi specijalno dizjanirane kapitenske trake koje će nositi poruke jedinstva i razumjevanja, kako bi fudbaleri iskoristili priliku da snagu fudbala iskoriste na najbolji mogući način.