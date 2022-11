Dua Lipa je demantovala da će pevati na otvaranju Svetskog prvenstva u Kataru.

Svetsko prvenstvo u Kataru počinje za samo pet dana, a dobro je poznato od ranije da zbog mnogih stvari važi za verovatno najkontroverznije do sada. To se pre svega odnosi na ljudska prava zbog kojih su mnoge poznate ličnosti odbile da podrže Mundijal, a jedna od njih je i poznata britanska pevačica albanskih korena Dua Lipa. Pojavila se mogućnost da će pop zvezda nastupiti na otvaranju turnira 20. novembra na "Lusail" stadionu, međutim pevačica se obratila fanovima i rekla da to ne dolazi u obzir.