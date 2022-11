Nekadašnji trener Partizana fasciniran je igračem Bajerna, za kojeg tvrdi da je naslednik Lionela Mesija.

Izvor: MN Press

Bajernov tinejdžer Džamal Musijala oduševljava ove sezone fudbalsku javnost širom Evrope. Igrač koji je u februaru proslavio 19. rođendan odigrao je sinoć protiv Šalkea (0:2) jubilarni, 100. meč za Bajern u svim takmičenjima, a jubilej je proslavio uz dve asistencije, kojima je popravio ionako već sjajan saldo od početka sezone.

Musijala je ove sezone odigrao 22 meča za Bajern u svim takmičenjima i postigao 12 golova, uz deset asistencija, pa stoga nikoga ne treba da čudi činjenica da se našao na spisku selektora Nemačke Hansija Flika za predstojeće Svetsko prvenstvo u Kataru. Na Musijaline sjajne nastupe imun nije ostao ni proslavljeni nemački reprezentativac Lotar Mateus, koji je sipao pohvale na račun mlade nade, uporedivši ga sa Lionelom Mesijem!

"Jednostavno nas zabavlja. Ovo je Holivud. Želim stalno da ga gledam na terenu. Ovo što prikazuje je magija. Na nivou je Mesija, Musijala nikad ne sme da napusti Bajern", rekao je Mateus za nemački Skaj sport.

Kada bi, ipak, došlo do prodaje, Mateus ističe da Musijalu ne bi pustio ispod 250 miliona evra, što bi svakako bio svetski rekord u fudbalu! "Rekao bih, četvrtina milijarde. Međutim, on nije na prodaju. On mora da ostane u Bajernu", hvalio je Mateus igrača kojem ugovor sa Bajernom ističe u leto 2026. godine.

Jamal Musiala Vs Schalke 04pic.twitter.com/bOSxVcPToq — Bayern Comps (@CompsBayern_)November 12, 2022

Pohvale su stigle i od trenera Bajerna Julijana Nagelsmana. "Sluša šta mu se kaže i želi da se razvija. Napredovao je i kada je reč o defanzivnim zadacima. Odigrao je na sjajan način prvi deo sezone, a verujem da će tako biti i na Svetskom prvenstvu, ali i do kraja klupske sezone. Faktički, samo povreda može da ga spreči u tome da nastavi da pruža partije kakve je imao do sada", poručio je strateg Bavaraca.

Musijala je pre dolaska u Bajern, 2019. godine, osam godina proveo u omladinskoj školi Čelsija, a ukupno je za slavni njemački klub postigao 27 golova, uz 17 asistencija.