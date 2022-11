Žarko Lazetić i Nenad Lalatović nisu bili u dobrim odnosima tokom ove sezone, pa je Lalatović sada iskoristio priliku da nahvali kolegu.

Izvor: MN Press

Sukob dvojice talentovanih srpskih trenera "tinjao" je poslednjih nekoliko meseci, uz povremena peckanja u izjavama pred mečeve Superlige. Temperamentni stručnjaci Nenad Lalatović i Žarko Lazetić bili su u sukobu zbog timova za koje su nekada nastupali, a čini se da je Lalatovićeva izjava pred gostovanje niškog Radničkog u Bačkoj Topoli zakopala ratne sekire između njih dvojice!

Nakon što je tim sa "Čaira" uspeo da pobedi IMT i nastavi takmičenje u Kupu Srbije, Nenad Lalatović se osvrnuo na poslednji meč u polusezoni - gostovanje TSC-u. Trenutno trećeplasirani tim prvenstva biće favorit na tom susretu, a pored mnogo vatre na terenu očekivalo se da bude zanimljivo i pored njega, jer Lalatović i Lazetić nisu u sjajnim odnosima.

Manji sukob između njih dvojice počeo je u julu, kada je trener TSC-a tokom gostovanja na televiziji "Arena sport" istakao da u Humsku ne vodi decu obučenu u dresove Partizana, iako je igrao za crno-bele. U toj rečenici prepoznao se Lalatović, koji je uzvratio da Lazetić "nema mu*a" da mu kaže to što želi i da ne treba da izigrava Murinja po Srbiji. Sada je pričao u potpuno drugačijem tonu, uz pohvale mladom treneru.

"Ja moram da pohvalim TSC, jako su organizovan klub. Pre svega gospodina Žemberija, koji je istrpeo Žarka Lazetića i kada mu možda nije sve išlo kako su očekivali u početku. Tako se vodi klub, tako se poštuje trener i, eto, kada ga istrpite, dođu i rezultati. TSC igra najlepši fudbal uz Zvezdu i Partizan. Znam da svi misle da ću reći da sam ljut na Lazetića, ali to nije istina, odmah da kažem. On će, ako ovako nastavi ekipa da mu igra, jednog dana sigurno biti trener Partizana, nekad posle Gordana Petrića, koji sada takođe sjajno radi. Lazetić to zaslužuje i ja mu to želim", rekao je Lalatović na konferenciji nakon meča, a prenosi "MozzartSport".

Podsećamo, Lalatović se na Lazetićevu izjavu osvrnuo i nakon gostovanja Čukaričkom. Tada su igru njegovog tima gledala i deca, koja nisu bila u dresovima, što je trener Radničkog iz Niša iskoristio u izjavi nakon osvojenog velikog boda (2:2) u Beogradu.