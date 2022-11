Ne čuje se svaki dan da je neko odbio da igra na Svetskom prvenstvu, ali Kristijan Volpato ima dobar razlog.

Redom izlaze spiskovi reprezentacija sa konačnih 26 igrača koji će nastupiti na Svetskom prvenstvu, a spisak Australije je začudio javnost iz više razloga. Na njemu nije bilo zeta sadašnjeg selektora nacionalnog tima, ali takođe nije bilo ni najveće australijske mlade zvezde Kristijana Volpata!

Ovaj ofanzivni vezista Rome rođen je u Australiji, ali je italijanskog porekla, a ove sezone je uspeo da se probije u prvi tim "vučice" zajedno sa još nekoliko juniora kojima je Žoze Murinjo dao šansu. Odigrao je tri utakmice za prvi tim u finišu prošle sezone i pet od početka ove i već ima postignuta dva gola. Igra kao ofanzivni vezista, a iako ga je selektor Grejem Arnold pozvao u nacionalni tim on je odbio ovaj poziv!

"Rekao sam mu da je na spisku od 26 igrača, a on mi je odgovorio da mora da popriča sa svojim ljudima. Na kraju je odbio poziv. Razumem ga. Jako je mlad i to je ogromna odluka u tako ranoj fazi karijere i nije želeo da je donese. Kristijan je sjajan dečko i vrata reprezentacije su mu uvek otvorena ako zaželi da zaigra za Australiju. Znam da mu nije bilo lako, ali to je njegova odluka i ja je poštujem. Puno toga u karijeri je još pred njim", rekao je selektor.

Volpato je u Australiji krenuo da se bavi fudbalom u Milanovoj akademiji u Australiji, a onda ga je spazila Roma i dovela u klub 2019. godine kada je imao tek 15 godina. Nakon što je u Primaveri na 36 utakmica dao 12 golova Murinjo mu je dao šansu koju je odmah iskoristio, a u avgustu 2021. godine Karmine Nuncijata ga je pozvao u U19 reprezentaciju Italije. Igrao je na Euru za igrače do 19 godina i dao je dva gola na tom turniru.

Razlog njegovog odbijanja naravno nije to što neće da se odluči za Australiju još uvek, već to što hoće da igra za Italiju. Za sada je nastupao za U19 i U20 timove "azura", a videćemo da li će u narednim godinama uspeti da se dočepa i prvog tima!