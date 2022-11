Pogledajte kako su Danci predstavili ekipu za Mundijal u Kataru

Na dan kada su Brazilci objavili spisak za Mundijal, spisak igrača koji idu na Svjetsko prvenstvo saopštili su i Danci – i to sjajnim video snimkom. Skandinavski savez je na kreativan način pokušao da u dvominutnom snimku predstavi čitavu svoju naciju i kroz nju i članove ekipe koji će je predstavljati na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Naravno, u spotu se pojavljuje i poznati danski bivši fudbaler "Lord" Niklas Bentner, koji je nastupio na Mundijalu u Južnoj Africi, ali nije uspio da "upadne" u tim i 2018. zbog povrede. Sada je tu kao podrška ekipi selektora Kaspera Hjulmanda. A on je odabrao za sada 21 igrača, dok će preostale dodati do kraja nedjelje.