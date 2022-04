Kristijan Eriksen se vratio na teren i pokazao svima da magija nije nestala iz njegovih nogu.

Izvor: Profimedia

Na Evropskom prvenstvu mu je stalo srce i ceo svet je u šoku gledao kako ga iznose sa terena, a 287 dana nakon toga ponovo je dao gol u dresu nacionalnog tima! Kristijan Eriksen ja zaigrao za Brentford i pokazao da još uvek može da pruža partije na najvišem nivou.

Videla je to, nažaost, reprezentacija Srbije u porazu od Danske 3:0 gde je Eriksen bio jedan od strelaca, a takva forma nije prošla nezapaženo. Sada najveći engleski klubovi žele da ga vide u svom sastavu.

Kako javlja "Dejli mejl" prvi u redu za Eriksena je klub u kome je pružio najbolje partije u karijeri. Totenhem želi da vrati igrača koji je bio okosnica tima godinama, pre nego što je otišao u Inter.

Ipak imaju ozbiljnu konkurenciju jer šansu da dovede sjajnog vezistu ima i Mančester junajted. Pošto Pol Pogba po svoj prilici ide na "Old Trafordu su spremili ponudu za Eriksena i žele da on zameni kreativnog centralnog vezistu. To bi značilo da će se Bruno Fernandeš vratiti nazad u centralni deo veznog reda dok bi Eriksen igrao kao "desetka".

Za sada je sigurno da će 30-godišnji Eriksen završiti sezonu u Brentfordu, a s obzirom da mu je glavni cilj naredno Svetsko prvenstvo u Kataru nije nemoguće da produži ugovor kako bi bio siguran u svoju minutažu.