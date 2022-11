Miloš Milojević je razgovarao sa rukovodstvom Crvene zvezde nakon poraza od Monaka i eliminacije iz evropskih takmičenja.

Svi navijači Crvene zvezde i dalje misle na Monako i eliminaciju srpskog šampiona iz Evrope, ali fudbaleri pod hitno to moraju da zaborave kako bi se vratili na pravi put i protiv Mladosti (nedelja, 15.30) nastavili dobru seriju na domaćoj sceni. To naravno nije lako i imaće komplikovan zadatak Miloš Milojević da "resetuje" svoje igrače do sutrašnje utakmice, posebno jer se i dalje govori o krivici za poraz u Monte Karlu, s naglaskom na njegovu pogrešnu taktiku.