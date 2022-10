Da li je Franko Armani znao da će odbranom doneti titulu najvećem rivalu i da li bi i dalje odbranio? To je pitanje...

Izvor: Profimedia

Boka juniors je šampion Argentine i do titule je stigao na najneverovatniji mogući naslov. U poslednje kolo Boka je ušla sa samo bodom prednosti u odnosu na Rasing i sve je stalo u poslednjih 90+ minuta u kojima je Boka na "Bombonjeri" igrala protiv Independijentea, a njihov konkurent za titulu je dočekao River plejt. Ispostaviće se, Bokin najveći rival River im je na kraju uručio pehar šampiona Argentine...

Pošto je Boka igrala samo 2:2 sa Independijenteom, Rasing je znao da su im potrebna "samo" tri boda i titula je njihova. Napali su svim silama i došli do penala u 90. minutu kojim su mogli da pobede 2:1, ali isprečio se Franko Armani.

Reprezentativni golman Argentine odbranio je udarac sa 11 metara Galvanu i tako "pogurao" Boku ka tituli. Ovaj promašaj je potpuno slomio Rasing koji je do kraja i izgubio 2:1 sa igračem manje, da bi za to vreme otpočelo veliko slavlje na "Bombonjeri" gde je Ortega izveo pravo malo čudo sa Bokom. Početkom godine malo ko je mogao da veruje da će doći do šampionske titule usled velike krize, ali izveo ih je na pravi put i imao "malu pomoć prijatelja", što je samo još jedan dokaz koliko su dva kluba povezana istorijski.

Ovo je inače 35. titula koju je Boka juniors osvojio, ali River plejt je i dalje u prednosti pošto ima 37.