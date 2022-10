Partizanov golgeter prepričao je kako izgledaju njegovi susreti sa navijačima Crvene zvezde

Partizanov napadač Rikardo Gomeš (30) priznao je gostujući u emisiji novinara Igora Miklje da ga pristalice Crvene zvezde pozivaju da pređe na "Marakanu". Naravno, sve to mu dobacuju u šali, jer je jasno da je takav transfer "nemoguća misija", iz nekoliko razloga, ali poštovanje je tu, bez obzira na rivalstvo.

"Da, (prilaze) mnogi od njih. To je dobro, jer imaju poštovanje prema meni. Kažu mi – ja sam zvezdaš, ali ti si dobar igrač. Neki se šale i pozivaju me da pređem u Zvezdu, a to je nemoguće. Nije nemoguće samo zbog rivaliteta, već i zbog toga što sam u timu koji je sve učinio za mene da se osjećam dobro... 100 odsto sam zadovoljan sam svime i zato to kažem. Igram ovde i ne bih volio da me pogrešno razumiju, ali imam taj osjećaj da je ovo moja kuća. Prilika koju su mi dali i prvi put i prošle godine, da ostvarim što sam zamislio,,, Biću im zahvalan do kraja života", rekao je Rikardo.

S obzirom na to da će u decembru ući u četvrtu deceniju života i napuniti 31 godinu, logično se nameće pitanje - da li Rikardo vidi sebe na duže staze u Humskoj, možda i do kraja karijere?

"Da, naravno. Nikad se ne zna, mnoge stvari mogu da se dese, ali i moja porodica i ja srećni ovde. Moja porodica baš voli ovdje da živimo. Normalno živimo i to mi odgovara. Takođe, podrška koju osjećam od momaka u klubu, navijača i svih, čini da se osjećam kao u svojoj zemlji", rekao je golgeter crno-bjelih, koji je igrao za Partizan i u sezoni 2018/19 i takođe ostavio sjajan utisak.

Rikardo je ove sezone već postigao 17 golova na 23 utakmice, a posebno je značajan pogodak dao u utakmici grupne faze Konferencijske lige, u pobjedi Partizana protiv Kelna kojim su crno-bijeli "otvorili vrata" nokaut faze evropskog takmičenja.