O tome kakav je uticaj na igru reprezentacije Srbije imao Dragan Stojković najbolje govore riječi reprezentativca Sergeja Milinković-Savića.

Izvor: MN Press/Twitter/FSSrbije

Sergej Milinković-Savić igra nevjerovatno ove sezone za Lacio i već je učestvovao u deset golova svog tima u Seriji A. Postigao je tri pogotka i asistirao za još sedam, a njegova odlična forma sigurno raduje i selektora Dragana Stojkovića na 40 dana do početka Svjetskog prvenstva u Kataru. Već sada vlada velika euforija među navijačima, "zapalila" nas je i objava FIFA, a za to vrijeme SMS pokušava da smiri strasti.

U intervjuu za zvanični sajt FIFA, Sergej poručuje da treba da budemo "realistični kada su očekivanja" u pitanju i da ne treba da se zanosimo uoči Mundijala, odnosno da imamo isti pristup kao i u kvalifikacijama.

"Idemo utakmicu po utakmicu i pokušaćemo da vežemo dobre rezultate. Naš cilj je da prođemo grupu", ispričao je Sergej za zvanični sajt FIFA i podsjetio da je i prije četiri godine u Rusiji bio dio tima koji je u grupnoj fazi igrao protiv Švajcarske i Brazila, s tim da je sada umesto Kostarike - tu Kamerun.

"Rođen sam u Španiji, a kasnije sam živeo u Austriji. Moja mama je Srpkinja, otac je iz Bosne i Hercegovine. Mnogo vremena smo tokom odmora provodili u Srbiji. I to je razlog zašto sam izabrao reprezentaciju Srbije. Iako nisam odrastao ovde, mnogo vremena sam proveo u Srbiji i imao sam želju da nosim ovaj dres".

"Prvo sam bio razočaran zbog žreba, bilo bi lijepo da igramo sa novim reprezentacijama, ali kad sam razmislio pomislio sam da je to dobra stvar. Pokušaćemo da ostvarimo bolje rezultate nego u Rusiji. Iskreno, jedva čekam Svjetsko prvenstvo".

Sergej Milinković-Savić je u intervjuu posebno apostrofirao i značaj selektora Dragana Stojkovića kod koga je "vaskrsnuo" u reprezentaciji, a nedavno su se vidjeli i u Rimu. Time je Piksi dao do znanja Sergeju da misli na svoje igrače i kada nije državni tim u prvom planu, što je velika razlika u odnosu na ranije.

"Kada je Stojković postao selektor bilo nam je čudno da imamo tako poznatu ličnost za trenera, da će upravo on isticati gdje griješimo i slične stvari. Prošla je godina otkako je selektor, možda i malo više, a definitivno sam naučio mnoge stvari od njega koje će mi biti korisne do kraja karijere. Njegov status 'selebritija' je takođe bio veoma koristan, pošto nam je dao ono šta nam je zaista trebalo - oblikovao nas je u pravi državni tim. Prenio nam je znanje i to je sigurno jasno svima koji su gledali ovaj tim u kvalifikacijama", zaključio je Sergej.