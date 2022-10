Muktar Dijakabi je napravio grešku, a Đenaro Gatuzo je zbog te greške svoj bes iskalio na frižideru.

Bio je Đenaro Gatuzo tokom svojih igračkih dana sinonim za fudbalera sa kojim ne želite da se kačite. Oštri klizeći startovi, ludačka hrabrost i spremnost u svakom trenutku da se potuče za svoj tim bili su ono što se od njega moglo očekivati. Ali temperament nekadašnjeg italijanskog veziste nije se mnogo promenio otkako je postao trener.

To se najbolje videlo u petak uveče, u utakmici osmog kola Primere, u kojoj je njegova Valensija savladala Osasunu, ali tek nakon zanimljivih dešavanja u finišu utakmice. Tada je Gatuzo zbog postupka svog igrača - svoj bes iskalio na frižideru!

Valensija je uspela da slavi u meču u kom je Osasuna u nadoknadi utakmice samo ublažila poraz pogotkom srpskog veziste Darka Brašanca. Ali nekoliko minuta ranije dogodila se zanimljiva scena pored terena. Kada je Mukatir Dijakabi dobio žuti karton, Gatuzo je rešio da izvede iz igre strelca drugog pogotka.

To je Italijan učinio jer je želeo da izbegne da Dijakabi možda dobije crveni karton. Ali upravo to se i desilo - nakon što je izašao iz igre. Dobacivao je arbitru nešto sa klupe za rezervne igrače, kada je već uveliko bio van dešavanja na terenu, a to se sudiji nimalo nije dopalo. Pokazao mu je i drugi žuti, odnosno crveni karton, što je potpuno razbesnelo Gatuza.

Trener Valensije je bio toliko besan na svog igrača da je rešio da šutne mini-frižider koji se nalazio pored Gvinejca, a posle utakmice je i objasnio sve. "On mora da poštuje sudijsku odluku, a crveni karton na klupi je nešto što moramo da izbegavamo. Dijakabi nam je već nedostajao u igri, jer sam morao da ga zamenim, a sada smo ga izgubili i za narednu utakmicu", rekao je Gatuzo.